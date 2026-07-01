Sensacyjne ustalenia ws. Messiego. Podejrzenia potwierdzone. Dowody są żelazne

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Lionel Messi to jak na razie absolutnie pierwszoplanowa postać finałów MŚ 2026. Kapitan reprezentacji Argentyny pobił rekord wszech czasów w liczbie mundialowych bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców trwającego turnieju. Okazuje się jednak, że pod jednym względem jest najsłabszym uczestnikiem mistrzostw. Ale nawet ten fakt przemawia na jego korzyść.

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Lionel Messi (z lewej) udowadnia, że boiskowa mobilność nie stanowi gwarancji sukcesu w futbolu IMAGO/Pablo MoranoNewspix.pl

Lionel Messi przemknął przez fazę grupową mundialu jak tornado. W wygranych meczach z Algierią (3:0) i Austrią (2:0) do siatki kierował piłkę tylko on. Potem dołożył jeszcze jedno trafienie w potyczce z Jordanią (3:1), wchodząc na końcówkę z ławki rezerwowych.

Całkiem okazale, jak na piłkarza, który skończył 39 lat. Metryka sprawia, że Argentyńczyk nie przemieszcza się już po boisku tak żywotnie jak dawniej. Właśnie ogłoszono, że pod względem mobilności... jest najsłabszym uczestnikiem mundialu.

Messi ze złotym schematem: minimum ruchu, maksimum efektu. W turnieju nikt inny nie biega tak niewiele

Strzeleckie wyczyny Messiego z ostatnich dni zachwycają. Oddał tylko 12 strzałów, w tym siedem celnych, a mimo to ma na koncie sześć goli (!). Jedynym bramkarzem, który zdołał obronić jego uderzenie, pozostaje Jordańczyk Yazeed Abulaila.

Bramkowy dorobek kapitana "Albicelestes" byłby jeszcze bardziej okazały, gdyby w starciu z Austrią weteran wykorzystał rzut karny. Posłał jednak piłkę obok słupka.

Tyle że właśnie w tamtym spotkaniu zapisał się w historii jako najskuteczniejszy gracz w historii MŚ. Pobił rekord Miroslava Klose. Dzisiaj legitymuje się 19 trafieniami w światowym czempionacie.

Przy okazji udowodnił, że przebiegnięty na murawie dystans nie odgrywa większej roli w korelacji ze skutecznością. Serwis Opta publikuje listę 618 uczestników mundialu przygotowaną pod tym kątem. Messi zajmuje w zestawieniu... ostatnie miejsce - przebiegł średnio zaledwie 8,1 km w ciągu 90 minut.

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W klasyfikacji strzelców trwającego turnieju Argentyńczyk dzieli pozycję lidera z Kylianem Mbappe. Tuż za ich plecami plasuje się Erling Haaland, autor pięciu goli. Po cztery trafienia zaliczyli do tej pory Ousmane Dembele i Vinicius Junior.

Messi jako jedyny z tego grona nie rozegrał jeszcze meczu 1/16 finału. W nocy z piątku na sobotę (początek o północy czasu polskiego) Argentyna rozegra spotkanie z Republiką Zielonego Przylądka. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

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Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10 i opaską kapitana na ramieniu patrzy w górę na boisku.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny z opaską kapitana na ramieniu, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu.
Leo MessiLuis ROBAYOAFP


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