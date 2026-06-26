Sensacyjna decyzja przed hitem. Haaland skreślony przez trenera

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Norwegowie zapewnili już sobie awans do kolejnej fazy mistrzostw świata. W trzeciej kolejce przyszło im mierzyć się z Francuzami. Przed startem mundialu ten mecz zapowiadany był jako hitowy. Po zwycięstwie Norwegów z Senegalem stracił na znaczeniu. Najlepszym dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, że na ławce rezerwowych usiadł Erling Haaland.

Erling Haaland
Erling HaalandSEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP

Faza grupowa mistrzostw świata nie obfitowała w wielkie hity. Tym największym na papierze było spotkanie pierwszej kolejki między Brazylią i Maroko. Na murawie mieliśmy bowiem dwa zespoły z czołowej dziesiątki rankingu FIFA. Ten mecz bez wątpienia nie zawiódł, zobaczyliśmy sporo dobrej piłki.

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Później przyszły spotkania Holandii z Japonią oraz Anglii z Chorwacją. Oba mecze na papierze zapowiadały się świetnie i faktycznie takie były. Obejrzeliśmy sporo goli, dużo dobrej, ofensywnej gry i bez wątpienia nie można było wyrażać niezadowolenia po tych rywalizacjach.

Haaland na ławce. Nie będzie starcia z Mbappe

Deserem miało być spotkanie Erlinga Haalanda z Kylianem Mbappe. W trzeciej kolejce fazy grupowej najlepiej zapowiadał się mecz Norwegii z Francją. Problem w kontekście widowiska pojawił się po meczu Norwegii z Senegalem. W tym bowiem "Wikingowie" zapewnili sobie awans do kolejnej fazy.

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- Niespecjalnie mnie teraz obchodzi ten mecz. Pewnie z nami wygrają. Pewnie wygrają cały turniej - mówił po tamtym spotkaniu Haaland. Rzeczywistość okazała się zbieżna z jego słowami. Trener Norwegów na spotkanie z Francuzami dał bowiem odpocząć wszystkim najważniejszym piłkarzem z Haalandem na czele.

Mówiąc wprost Norwegowie posłali do gry rezerwowy skład. Wygrany z tego spotkania zagra w kolejnej fazie najprawdopodobniej ze Szwedami, a przegrany będzie na rywalem Wybrzeża Kości Słoniowej.

Piłkarz Manchesteru City w jasnoniebieskim stroju z numerem na rękawie okazuje emocje podczas meczu na stadionie, w tle widoczni kibice i trybuny.
Erling HaalandLewis StoreyGetty Images


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