Sensacja w meczu dawnych mistrzów, protesty przed występem Iranu. To działo się nocą na mundialu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Noc z 15 na 16 czerwca przyniosła sympatykom futbolu dokończenie zmagań pierwszej serii gier w mundialowych grupach G i H - czy raczej H i G, patrząc na kolejność rozgrywanych spotkań. Najpierw Arabia Saudyjska sensacyjnie urwała punkt dwukrotnym mistrzom globu z Urugwaju (1:1), a następnie, po bardzo zaciętym współzawodnictwie, Iran zremisował z Nową Zelandią 2:2 (druga ze wspomnianych rywalizacji miała przy tym mocny podtekst polityczny). Warte uwagi było też z pewnością nieco wcześniejsze widowisko między Belgią oraz Egiptem (1:1).

Piłkarze Arabii Saudyjskiej w zielonych strojach świętują gola podczas meczu MŚ 2026, obok boiska sztab i fotoreporter.
MŚ 2026: Piłkarze Arabii SaudyjskiejCarmen Mandato - FIFAGetty Images

Pierwsza kolejka meczów fazy grupowej mistrzostw świata 2026 zbliża się powoli do swego zakończenia - nocą z poniedziałku na wtorek domknięte bowiem zostały zmagania w grupach G i H na tym etapie mundialu.

MŚ 2026: Belgia - Egipt 1:1

W okolicach godz. 23.00 15 czerwca zakończyło się współzawodnictwo Belgii i Egiptu - tutaj jako pierwsi na prowadzenie wyszli "Faraonowie" po golu Emama Ashoura w 20. minucie, a wyrównanie ze strony "Czerwonych Diabłów" nadeszło dopiero w minucie 66. i... też było zasługą Egipcjanina, bowiem "samobója" zaliczył Mohamed Hany.

W samej końcówce zaś doszło do poważnej kontrowersji - arbiter mógł odgwizdać faul na Mostafie Ziko (potencjalny rzut karny/ wolny blisko pola karnego), ale nie zdecydował się przerywać gry, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją selekcjonera afrykańskiej ekipy Hossama Hassana, który w ramach swoistej demonstracji... chwycił jednego z arbitrów.

"Piekielny" mecz z Egiptem. Belgowie wprost po starciu, rezerwowy bohaterem

MŚ 2026: Arabia Saudyjska - Urugwaj 1:1

Późnonocne starcia rozpoczęło spotkanie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem - i w nim niespodziewanie jako pierwsi gola strzelili futboliści z Bliskiego Wschodu, a to wszystko dzięki trafieniu obrońcy, Abdulelaha Al Amriego, który wykorzystał dobitkę po pierwotnej obronie weterana Fernando Muslery w 41. minucie.

"Los Celestes" bardzo długo męczyli się przy próbach odpowiedzi na tę bramkę, aż w końcu w 80. minucie golkipera Saudyjczyków pokonał Maxi Araujo. Niemniej remis 1:1 był w tym przypadku pewną sensacją - mistrzowie świata z 1930 i 1950 roku nie zdołali zgarnąć kompletu punktów w zmaganiach z ekipą, która na wielu poprzednich turniejach rangi MŚ okazywała się absolutnym outsiderem.

Więcej o tej rywalizacji można przeczytać tutaj.

MŚ 2026: Iran - Nowa Zelandia 2:2

W kolejnej odsłonie MŚ doszło tymczasem do jeszcze większej wymiany ciosów - Nowozelandczycy wyszli na prowadzenie w spotkaniu z Irańczykami już w 7. minucie, kiedy to Elijah Just po asyście Chrisa Wooda napoczął rezultat. Riposta rywali nadeszła jeszcze w pierwszej połowie - w 32. minucie wyrównał bowiem Ramin Rezaeian.

Po zmianie stron duet Wood - Just znów popisał się świetną kooperacją i drugi z wymienionych panów w 54. minucie odnotował dublet, natomiast i "Team Melli" nie wyhamował - gola wyrównującego po 10 minutach zdobył z główki Mohammad Mohebi, wszystko po kapitalnym dograniu Rezaeiana ze skrzydła. Wszystko zakończyło się przy stanie 2:2.

Warto nadmienić, że mecz ten poprzedziły protesty odbywając się bezpośrednio w okolicach stadionu w Inglewood - a wymierzone były w obecny irański reżim. Przed samym pierwszym gwizdkiem również atmosfera była mocno napięta.

Więcej na temat opisywanego wyżej widowiska można przeczytać tutaj.

Mundial 2026: We wtorek jeszcze jedno starcie

16 czerwca - wedle czasu polskiego - będziemy świadkami jeszcze jednego mundialowego współzawodnictwa. O godz. 21.00 Francja zmierzy się z Senegalem w grupie I - i jak powszechnie wiadomo poprzednie spotkanie obu ekip na MŚ, w 2002 roku, zakończyło się sensacyjną wygraną "Lwów Terangi" 1:0. Czy zespół z Afryki i tym razem pokusi się o niespodziankę?

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tej potyczki w Interii Sport.

Zobacz również:

Kylian Mbaape wraz z piłkarzami reprezentacji Francji
Mundial

Francja - Senegal. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL 2026]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
czarna flaga z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem 'FINAL DRAW', zawieszona na latarni przed nowoczesnym budynkiem o białych kolumnach i przeszklonej fasadzie
MŚ 2026Dan MullanAFP
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


"Nie kibicuje im". Tomasz Hajto nie gryzł się w język. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja