Sensacja w meczu dawnych mistrzów, protesty przed występem Iranu. To działo się nocą na mundialu

Pierwsza kolejka meczów fazy grupowej mistrzostw świata 2026 zbliża się powoli do swego zakończenia - nocą z poniedziałku na wtorek domknięte bowiem zostały zmagania w grupach G i H na tym etapie mundialu.

MŚ 2026: Belgia - Egipt 1:1

W okolicach godz. 23.00 15 czerwca zakończyło się współzawodnictwo Belgii i Egiptu - tutaj jako pierwsi na prowadzenie wyszli "Faraonowie" po golu Emama Ashoura w 20. minucie, a wyrównanie ze strony "Czerwonych Diabłów" nadeszło dopiero w minucie 66. i... też było zasługą Egipcjanina, bowiem "samobója" zaliczył Mohamed Hany.

W samej końcówce zaś doszło do poważnej kontrowersji - arbiter mógł odgwizdać faul na Mostafie Ziko (potencjalny rzut karny/ wolny blisko pola karnego), ale nie zdecydował się przerywać gry, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją selekcjonera afrykańskiej ekipy Hossama Hassana, który w ramach swoistej demonstracji... chwycił jednego z arbitrów.

MŚ 2026: Arabia Saudyjska - Urugwaj 1:1

Późnonocne starcia rozpoczęło spotkanie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem - i w nim niespodziewanie jako pierwsi gola strzelili futboliści z Bliskiego Wschodu, a to wszystko dzięki trafieniu obrońcy, Abdulelaha Al Amriego, który wykorzystał dobitkę po pierwotnej obronie weterana Fernando Muslery w 41. minucie.

"Los Celestes" bardzo długo męczyli się przy próbach odpowiedzi na tę bramkę, aż w końcu w 80. minucie golkipera Saudyjczyków pokonał Maxi Araujo. Niemniej remis 1:1 był w tym przypadku pewną sensacją - mistrzowie świata z 1930 i 1950 roku nie zdołali zgarnąć kompletu punktów w zmaganiach z ekipą, która na wielu poprzednich turniejach rangi MŚ okazywała się absolutnym outsiderem.

MŚ 2026: Iran - Nowa Zelandia 2:2

W kolejnej odsłonie MŚ doszło tymczasem do jeszcze większej wymiany ciosów - Nowozelandczycy wyszli na prowadzenie w spotkaniu z Irańczykami już w 7. minucie, kiedy to Elijah Just po asyście Chrisa Wooda napoczął rezultat. Riposta rywali nadeszła jeszcze w pierwszej połowie - w 32. minucie wyrównał bowiem Ramin Rezaeian.

Po zmianie stron duet Wood - Just znów popisał się świetną kooperacją i drugi z wymienionych panów w 54. minucie odnotował dublet, natomiast i "Team Melli" nie wyhamował - gola wyrównującego po 10 minutach zdobył z główki Mohammad Mohebi, wszystko po kapitalnym dograniu Rezaeiana ze skrzydła. Wszystko zakończyło się przy stanie 2:2.

Mundial 2026: We wtorek jeszcze jedno starcie

16 czerwca - wedle czasu polskiego - będziemy świadkami jeszcze jednego mundialowego współzawodnictwa. O godz. 21.00 Francja zmierzy się z Senegalem w grupie I - i jak powszechnie wiadomo poprzednie spotkanie obu ekip na MŚ, w 2002 roku, zakończyło się sensacyjną wygraną "Lwów Terangi" 1:0. Czy zespół z Afryki i tym razem pokusi się o niespodziankę?

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tej potyczki w Interii Sport.

MŚ 2026 Dan Mullan AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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