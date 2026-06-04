Sensacja tuż przed mundialem. Gwiazdy Barcelony w centrum uwagi, naprawdę to zrobili

Na ten moment czekał prawdopodobnie każdy kibic piłki nożnej. Już 11 czerwca rozpocznie się najważniejsza impreza czterolecia - mistrzostwa świata. Tym razem będą one jednak wyjątkowe. W rywalizacji, która toczyć się będzie w USA, Kanadzie oraz Meksyku, udział weźmie aż 48 reprezentacji.

Jedną z nich jest Hiszpania, a więc obecni mistrzowie Starego Kontynentu. To właśnie oni znajdują się w gronie ścisłych faworytów do zgadnięcia tytułu najlepszej ekipy globu.

Do rozpoczęcia piłkarskiego święta pozostało jeszcze kilka dni. Wiele drużyn pożytkuje ten czas na rozegranie meczów kontrolnych. Nie inaczej postąpili podopieczni Luisa de la Fuente. 4 czerwca zmierzyli się oni z innym uczestnikiem piłkarskich MŚ - Irakiem.

Gol Ferrana, a później "trafienie marzeń". Kompletnie zaskoczył Hiszpanów

Na pierwszego gola w tej rywalizacji nie trzeba było czekać przesadnie długo. W 16. minucie Ferran Torres popisał się fenomenalnym indywidualnym rajdem między irackimi obrońcami. Chwilę później napastnik Barcelony znalazł się w dogodnej okazji do oddania strzału. Piłka sunęła po ziemi, na co bramkarz drużyny przeciwnej nie był do końca przygotowany. Tym sposobem Hiszpanie wyszli na jednobramkowe prowadzenie.

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Wydawało się, że zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego mają pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Sytuacja zmieniła się jednak w 27. minucie. Wówczas Merchas Doski zauważył źle ustawionego Joana Garcię. Wahadłowy Victorii Pilzno popisał się fenomenalnym uderzeniem, kompletnie zaskakując golkipera "Blaugrany". Wynik 1:1 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Mimo licznych zmian personalnych w ekipie "La Furia Roja" obraz gry w początkowej fazie drugiej połowy nie uległ zmianie. Irak, uskrzydlony fenomenalnym trafieniem swojego zawodnika, coraz śmielej poczyniał sobie w okolicach pola karnego rywali.

W pewnym momencie Irańczycy również zdecydowali się na przeprowadzenie roszad, co trochę napędziło ich grę. Wciąż przeważali Hiszpanie, lecz nie potrafili oni przekuć tego atutu na zdobycze bramkowe.

Czas uciekał nieubłaganie, a rezultat wciąż się nie zmieniał. Dla piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego nie był to najlepszy możliwy rezultat, nawet biorąc pod uwagę grę bez wielu czołowych zawodników. Mimo licznych prób nie dali oni rady zmienić rezultatu kontrolnego spotkania z Irakiem.

Statystyki meczu Hiszpania 1 - 1 Irak Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 13 3 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 6 1 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 110 48

Kadr z meczu Hiszpania - Irak Diego Souto Getty Images

Kadr z meczu Hiszpania - Irak Diego Souto Getty Images

Kadr z meczu Hiszpania - Irak Diego Souto Getty Images





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