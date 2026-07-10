Na mundial przyleciał z Jordanii. Na co dzień sędziuje tamtejszą ligę. Nikt nie oczekiwał niczego niezwykłego. Tymczasem okazało się, że Adham Makhadmeh jest szokująco dobrym sędzią i "nie pęka" nawet w bardzo newralgicznych momentach.

Szybko został okrzyknięty "arabskim Colliną". Nie tylko ze względu na brak włosów na głowie, ale także za swoją mimikę. Na jego twarzy zawsze rysuje się pewność siebie. Zawsze jest przekonany co do słuszności swojej decyzji i emanuje bardzo dużą charyzmą. Podobnie jak Szymon Marciniak w latach swojej świetności, które, miejmy nadzieję, jeszcze nie minęły.

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Sędzia z Jordanii zachwyca na mundialu. Może dostać nawet wielki finał

Makhadmeh jest o 6 lat młodszy od Marciniaka. Już jego pierwszy mecz na tegorocznym mundialu zakończył się jedną z największych sensacji. Wówczas Hiszpania zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka. Łatwo było o błąd, ponieważ gra toczyła się na małej przestrzeni w obrębie pola karnego Cabo Verde. Ten jednak nie został popełniony.

Jego drugie spotkanie miało już o wiele mniej emocji. Belgia pokonała 5:1 Nową Zelandię. Około 20. minuty Makhadmeh podyktował rzut karny za zagranie ręką Nowozelandczyka, ale po interwencji VAR uznał, że ułożenie było naturalne, więc cofnął swoją decyzję. Ta sytuacja z pewnością nie zadziała na jego korzyść, ale później Jordańczyk zachwycił Collinę.

Podczas meczu Anglia - DR Konga doszło do bardzo trudnej sytuacji. Harry Kane padł w polu karnym i rzeczywiście miał kontakt z rękami bramkarza z Afryki. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak stuprocentowy karny. Powtórki pokazały jednak, że kapitan Anglików rzucił się na murawę jeszcze przed tym kontaktem. Próbował wymusić jedenastkę, a z murawy zauważył to tylko Adham Makhadmeh.

Za znakomitą ocenę tamtej sytuacji Jordańczyk otrzymał mecz USA - Belgia. Wówczas nikt jeszcze nie wiedział, że spotkanie to będzie miało tak gorący polityczny kontekst. Choć miało być prestiżowe, bo z udziałem gospodarzy, to nikt nie przypuszczał, że stanie się aż tak gorącym tematem.

Po tym, jak FIFA za sprawą telefonu Donalda Trumpa zawiesiła czerwoną kartkę Baloguna, temperatura meczu wzrosła trzykrotnie. Prezydent USA rzucił jeszcze kilka krytycznych słów względem sędziowania, czym wywarł dodatkową presję na arbitrach. Bo choć nie zna się na piłce, Infantino nie może potraktować jego słów w sposób lekceważący.

W tamtym meczu Makhadmeh nie uniknął błędów. Rafał Rostkowski, polski ekspert sędziowski i były arbiter, który jest zachwycony pracą Makhadmeh, wypomniał mu co prawda kilka błędów - w tym podyktowanie wątpliwego rzutu wolnego, po którym padł jedyny gol dla USA.

Rostkowski cały występ Makhadmeh w tamtym meczu ocenił jednak bardzo dobrze. Wszystkie poprzednie tak samo lub nawet lepiej. Jego zdaniem Jordańczyk sprawił największą sensację na mundialu. Niespodziankę jest również to, że dziś jest wymieniany jako jeden z kandydatów do poprowadzenia finału obok sław takich jak: Szymon Marciniak (Polska), Ismail Elfath (USA), Wilton Sampaio (Brazylia) Clement Turpin (Francja) czy Cesar Ramos (Meksyk).

Adham Makhadmeh i Harry Kane VANESSA CARVALHO AFP

Adham Makhadmeh i Folarin Balogun Carl Recine AFP





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