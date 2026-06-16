Sensacja na mundialu. Miarka się przebrała. Ogłaszają: "Czerwony alarm"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Mistrzostwa świata A.D. 2026 trwają od pięciu dni, ale już teraz możemy stwierdzić, że za nami jedna z największych sensacji - o ile nie największa - fazy grupowej całego turnieju. W poniedziałkowym starciu dzielni piłkarze z Republiki Zielonego Przylądka zatrzymali potęgę Hiszpanii, remisując 0:0. Reakcja na wpadkę swoich rodaków na Półwyspie Iberyjskim mogła być tylko jedna. Tamtejsze media ogłosiły "czerwony alarm".

Lamine Yamal podczas meczu Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka; bramkarz broni strzał, piłka leci do bramki.
Kadr z meczu Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Na pierwszym planie Lamine YamalRoberto SCHMIDT / AFP / Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Naszpikowana gwiazdami ekipa mistrzów Europy w oczach wielu uchodziła przed mundialem za głównych faworytów do tytułu. Spora część z nich zapewne nie zmieniła swojego zdania, choć Hiszpanie już na samym starcie fazy grupowej - podobnie jak Argentyna przed czterema laty - otrzymali poważny sygnał ostrzegawczy.

Ani Mikel Oyarzabal, ani Ferran Torres, ani Pedri, Gavi czy Rodri nie byli w stanie złamać we wtorek defensywy Republiki Zielonego Przylądka. Sytuacji nie poprawili także zmiennicy na czele z Laminem Yamalem, Danil Olmo i Nico Williamsem, który otrzymał od Luisa de la Fuente kilka minut.

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Wraz z końcowym gwizdkiem arbitra ogłaszającym bezbramkowy remis stało się jasne, że mamy do czynienia z wielką sensacją. Sensacją, na którą w sposób ostry, a przy tym barwny, zareagują hiszpańskie media. Tak też się stało.

MŚ 2026. Remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Pomeczowe okładki

By wyczuć nastroje w kraju, warto zajrzeć w dzisiejsze wydania dzienników sportowych. Tu na pierwszy plan wysuwa się "Mundo Deportivo".

Zielony cios, czerwony alarm
ogłasza ze swojej okładki

- Hiszpania, której brakuje pomysłów i mocy rozbija się o bramkarza Vozinhę i nie ma już żadnego marginesu błędu. Skromny, ale zaangażowany przeciwnik zmusił Luisa de la Fuente do wykorzystania wracających do gry Lamine'a Yamala i Nico Williamsa - czytamy dalej.

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii siedzący na murawie z wyraźnym grymasem bólu, trzyma się za nogę, w tle kilka par nóg innych zawodników oraz duży nagłówek ostrzegający przed zagrożeniem dla hiszpańskiej drużyny.
Wycinek z poniedziałkowej okładki "Mundo Deportivo"materiał zewnętrzny

Historyczny moment. Tego na mundialu nie było od 68 lat. Już wyliczono

Madrycki "As" pisze z kolei o "historycznym rozczarowaniu", którego powodem była nie tylko słaba postawa Hiszpanów, ale i szczelny mur postawiony przez Kabowerdeńczyków.

"Co za zjazd!" - dodaje kataloński sport, narzekając na kadrę Luisa de la Fuente. Sporo zarzutów pod jej adresem artykułuje na swojej okładce także "Marca", pisząc o braku kreatywności, świeżości i polotu.

Swój kolejny mecz grupowy na mundialu reprezentacja Hiszpanii rozegra w najbliższą niedzielę, mierząc się z Arabią Saudyjską. Tam nie będzie już miejsca na pomyłkę, zwłaszcza że - w teorii - najbardziej wymagający mecz z Urugwajem czeka na "La Roja" dopiero w trzeciej serii gier.

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Lamine Yamal
Lamine YamalURBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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