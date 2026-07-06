Sensacja i szalone sceny w Meksyku. To działo się nocą na mundialu

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu warto było nie spać, by podziwiać w akcji drużyny walczące o ćwierćfinał mundialu. Najpierw Norwegowie sensacyjnie pokonali Brazylijczyków. Aż dwie bramki w tym meczu zdobył Erling Haaland. Potem dublet na Estadio Azteca uzyskał Jude Bellingham. I on także wraz z kolegami cieszył się z awansu, ponieważ Anglicy wygrali z Meksykanami 3:2. Działo się tam zresztą co niemiara.

Reprezentanci Norwegii w piłce nożnej cieszą się ze zdobytego gola.
Norwegia awansowała do ćwierćfinału tegorocznego mundialuABDULHAMID HOSBAS / ANADOLUAFP

Zanim rozpoczęły się czysto sportowe emocje, świat piłki nożnej żył przede wszystkim sprawą Folarina Baloguna. Najskuteczniejszy gracz Amerykanów na tych mistrzostwach podczas ostatniego meczu otrzymał czerwoną kartkę, ale z Belgami jednak zagra. FIFA zawiesiła karę, co spotkało się z wielką radością Donalda Trumpa. Inne zdanie w tym temacie mają kibice oraz najbliżsi przeciwnicy współgospodarzy imprezy.

Europejczycy wydali specjalny komunikat. "Decyzja ta jest wprost sprzeczna z postanowieniami regulaminu Mistrzostw Świata FIFA. Aby chronić uzasadnione prawa wszystkich uczestników turnieju oraz ogólną zasadę fair play w naszej dyscyplinie sportowej - zarówno teraz, jak i podczas wszystkich przyszłych mistrzostw świata FIFA - KBVB nadal dogłębnie analizuje tę sprawę" - podkreślono. Belgowie na boisko wyjdą teraz zapewne podwójnie zmotywowani, by skutecznie powalczyć o ćwierćfinał.

MŚ 2026: Brazylia - Norwegia 1:2

Do tego etapu imprezy sensacyjnie awansowali już Norwegowie. Ich konfrontacja z Brazylijczykami długo się rozkręcała, aż wreszcie błysnąć postanowił Erling Haaland. Gwiazdor Skandynawów zanotował jeden z ważniejszych dubletów w karierze, ponieważ dał on Europejczykom przepustkę do czołowej ósemki mundialu. Ekipa z Ameryki Południowej co prawda zdobyła pod koniec honorową bramkę z rzutu karnego, lecz wspomnienie trafienie nic nie dało.

Po ostatnim gwizdku arbitra nie brakowało łez. Koledzy długo uspokajali przede wszystkim Neymara. "Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec" - ogłosił gwiazdor, cytowany przez "globo.com". Dla 35-latka było to pożegnanie z kadrą narodową. Kibicom podpadł ponadto Carlo Ancelotti. Ci wskazali go w specjalnej ankiecie brazylijskiego oddziału CNN jako największego winnego zaskakującej wpadki. "Futbol taki jest. Czasem trzeba zarządzać smutkiem porażki" - przyznał potem na konferencji.

MŚ 2026: Meksyk - Anglia 2:3

Ponad 80-tysięczna publiczność, która zasiadła na trybunach Estadio Azteca początkowo musiała uzbroić się w cierpliwość. Potyczka zaczęła się godzinę później niż pierwotnie zakładano z powodu złej pogody. Zdecydowanie warto było jednak poczekać, ponieważ następnie mieliśmy dosłownie wszystko. Dublet w 120 sekund? Proszę bardzo! W roli głównej wystąpił Jude Bellingham.

Anglicy znajdowali się wtedy na dwubramkowym prowadzeniu, ale i tak drżeli o pozytywny rezultat do samego końca. Kontaktowe trafienie jeszcze przed zmianą stron zdobył Julian Quinones. Później podopieczni Thomasa Tuchela długo grali w osłabieniu, bo czerwony kartonik zobaczył Jarell Quansah. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 na korzyść Europejczyków. Obie ekipy w drugiej połowie strzeliły po jednej bramce z rzutów karnych.

Wyspiarze w ćwierćfinale zmierzą się z Norwegami. Po każdym starciu aktualizujemy specjalnego newsa z turniejową drabinką. Dostępny jest on TUTAJ.

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Brazylia - NorwegiaABDULHAMID HOSBAS / ANADOLUAFP
Zawodnik w białej koszulce z numerem 10 prowadzi piłkę, uciekając trzem zawodnikom w zielonych strojach podczas meczu piłkarskiego, sędziowie obserwują akcję z boku boiska.
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