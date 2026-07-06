Sensacja i szalone sceny w Meksyku. To działo się nocą na mundialu
W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu warto było nie spać, by podziwiać w akcji drużyny walczące o ćwierćfinał mundialu. Najpierw Norwegowie sensacyjnie pokonali Brazylijczyków. Aż dwie bramki w tym meczu zdobył Erling Haaland. Potem dublet na Estadio Azteca uzyskał Jude Bellingham. I on także wraz z kolegami cieszył się z awansu, ponieważ Anglicy wygrali z Meksykanami 3:2. Działo się tam zresztą co niemiara.
Zanim rozpoczęły się czysto sportowe emocje, świat piłki nożnej żył przede wszystkim sprawą Folarina Baloguna. Najskuteczniejszy gracz Amerykanów na tych mistrzostwach podczas ostatniego meczu otrzymał czerwoną kartkę, ale z Belgami jednak zagra. FIFA zawiesiła karę, co spotkało się z wielką radością Donalda Trumpa. Inne zdanie w tym temacie mają kibice oraz najbliżsi przeciwnicy współgospodarzy imprezy.
Europejczycy wydali specjalny komunikat. "Decyzja ta jest wprost sprzeczna z postanowieniami regulaminu Mistrzostw Świata FIFA. Aby chronić uzasadnione prawa wszystkich uczestników turnieju oraz ogólną zasadę fair play w naszej dyscyplinie sportowej - zarówno teraz, jak i podczas wszystkich przyszłych mistrzostw świata FIFA - KBVB nadal dogłębnie analizuje tę sprawę" - podkreślono. Belgowie na boisko wyjdą teraz zapewne podwójnie zmotywowani, by skutecznie powalczyć o ćwierćfinał.
MŚ 2026: Brazylia - Norwegia 1:2
Do tego etapu imprezy sensacyjnie awansowali już Norwegowie. Ich konfrontacja z Brazylijczykami długo się rozkręcała, aż wreszcie błysnąć postanowił Erling Haaland. Gwiazdor Skandynawów zanotował jeden z ważniejszych dubletów w karierze, ponieważ dał on Europejczykom przepustkę do czołowej ósemki mundialu. Ekipa z Ameryki Południowej co prawda zdobyła pod koniec honorową bramkę z rzutu karnego, lecz wspomnienie trafienie nic nie dało.
Po ostatnim gwizdku arbitra nie brakowało łez. Koledzy długo uspokajali przede wszystkim Neymara. "Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec" - ogłosił gwiazdor, cytowany przez "globo.com". Dla 35-latka było to pożegnanie z kadrą narodową. Kibicom podpadł ponadto Carlo Ancelotti. Ci wskazali go w specjalnej ankiecie brazylijskiego oddziału CNN jako największego winnego zaskakującej wpadki. "Futbol taki jest. Czasem trzeba zarządzać smutkiem porażki" - przyznał potem na konferencji.
MŚ 2026: Meksyk - Anglia 2:3
Ponad 80-tysięczna publiczność, która zasiadła na trybunach Estadio Azteca początkowo musiała uzbroić się w cierpliwość. Potyczka zaczęła się godzinę później niż pierwotnie zakładano z powodu złej pogody. Zdecydowanie warto było jednak poczekać, ponieważ następnie mieliśmy dosłownie wszystko. Dublet w 120 sekund? Proszę bardzo! W roli głównej wystąpił Jude Bellingham.
Anglicy znajdowali się wtedy na dwubramkowym prowadzeniu, ale i tak drżeli o pozytywny rezultat do samego końca. Kontaktowe trafienie jeszcze przed zmianą stron zdobył Julian Quinones. Później podopieczni Thomasa Tuchela długo grali w osłabieniu, bo czerwony kartonik zobaczył Jarell Quansah. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 na korzyść Europejczyków. Obie ekipy w drugiej połowie strzeliły po jednej bramce z rzutów karnych.
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