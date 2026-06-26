Senegal rozbija Irak i czeka na uśmiech losu. Będą drżeli o awans do końca

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Senegalu po porażkach z Francją i Norwegią potrzebowała jak najwyższej wygranej z Irakiem, by pozostać w grze o awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Afrykańczycy przez ponad 75 minut grali w przewadze, co wykorzystali gromiąc swojego przeciwnika. Senegal po ostatnim gwizdku w Toronto świętował zwycięstwo 5:0. Wynik meczu daje wicemistrzom Afryki trzecie miejsce w swojej grupie, lecz nie daje im jeszcze gwarancji awansu do 1/16 finału. Kluczowe będą rozstrzygnięcia na innych stadionach.

Senegal - Irak na mistrzostwach świata 2026
Senegal - Irak na mistrzostwach świata 2026ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Nie tak początek mundialu wyobrażali sobie Senegalczycy. Wicemistrzowie Afryki trafili co prawda do wymagającej grupy z Francuzami i Norwegami. Mało kto jednak spodziewał się, że po starciach z tymi rywalami Senegal będzie miał na koncie zero punktów. Porażki 1:3 z Francuzami oraz 2:3 z Norwegami sprawiły, że z reprezentacją Iraku Afrykańczycy zagrają o przedłużenie szans na awans do fazy pucharowej.

Irakijczycy podobnie jak Senegal przegrał poprzednie dwa spotkania fazy grupowej. Porażki 1:4 z Norwegią oraz 0:3 z Francją sprawiły, że w Toronto Irak żegnał się z mistrzostwami świata.

Od pierwszej minuty w składzie Azjatów znalazł się znany polskim kibicom Amir Al-Ammari z Cracovii. W odróżnieniu od dwóch pierwszych spotkań, tym razem zawodnik Pogoni Szczecin Hussein Ali zasiadł na ławce rezerwowych.

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Senegalczycy chcieli jak najszybciej objąć prowadzenie. Ta sztuka udała im się już w 4. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lamine'a Camary futbolówkę do bramki skierował ostatecznie Habib Diarra. Asystę przy tym trafieniu zanotował z kolei Abdoulaye Seck. 34-letni stoper reprezentacji Senegalu zastąpił w wyjściowym składzie na to spotkanie Kalidou Koulibaly'ego.

Sytuacja Iraku stała się jeszcze bardziej dramatyczna w 13. minucie spotkania. Gdy Sadio Mane przejął źle wybitą piłkę i wybiegał sam na sam z bramkarzem, został powalony przed polem karnym przez Rebina Sulakę. Prowadzący ten mecz Anglik Anthony Taylor początkowo ukarał go tylko żółtą kartką, lecz po skorzystaniu z systemu VAR zmienił swoją decyzję i wręczył Sulace czerwony kartonik.

Tuż po wykluczeniu swojego kolegi z zespołu Ahmed Basil świetnie obronił mocny strzał z rzutu wolnego Mane. W kolejnych minutach Senegal pomimo gry w przewadze nie był w stanie zdominować przeciwnika. Irakijczycy umiejętnie się bronili, raz po raz zapuszczając się pod pole karne przeciwnika. Jeżeli Afrykańczycy już uderzali, to robili to niecelnie. Tak było z próbami Mane oraz Krepina Diatty.

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Senegal obudził się po przerwie. Mecz w Toronto zakończył się pogromem

W przerwie w bramce reprezentacji Iraku doszło do zmiany. Zmagającego się z problemami zdrowotnymi Basila na murawie zastąpił Jalal Hassan. Dla 35-latka, który błyskawicznie przechwycił kapitańską opaskę, był to setny występ w narodowych barwach. Hassan zagrał już wcześniej na mundialu, w przegranym starciu z Norwegią.

Nowo wprowadzony golkiper skapitulował już w 56. minucie. Fatalną stratę w okolicach swojego pola karnego zanotował Zidane Iqbal. Futbolówkę momentalnie przejął Lamine Camara, który zszedł do lewej strony pola karnego i wystawił piłkę do pustej bramki, gdzie Ismaila Sarr nie mógł się pomylić.

Senegalczycy po okresie bardzo słabej gry poszli za ciosem. W 59. minucie było już 3:0. Fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Pape Gueye. Wprowadzony chwilę wcześniej na boisko pomocnik Villarreal zaprezentował jedną z najbardziej widowiskowych bramek tego mundialu.

Senegal nie zamierzał oddawać pola swoim rywalom i w 71. minucie strzelił czwartego gola. Ponownie błysnął Gueye, który po sprytnym zgraniu głową z prawej strony pola karnego huknął potężnie, a Hassan nie miał największych szans na interwencję. Gueye w przeciągu zaledwie 13 minut skompletował dublet na mundialu.

Ostatecznie to nie był koniec strzelania. W 82. minucie piątego gola dla Senegalczyków szalenie precyzyjnym uderzeniem z dystansu dał Iliman Ndiaye. Pomocnik otrzymał od swoich rywali tak dużo miejsca, że grzechem byłoby nie wykorzystać takiej okazji.

Senegal ostatecznie wygrał 5:0 i zakończył zmagania w grupie na trzeciej pozycji, z dorobkiem trzech punktów i różnicą bramek opiewającą na +2. Ten rezultat cały czas nie daje im jednak pewnego awansu do fazy pucharowej mundialu. Wicemistrz Afryki będzie musiał oczekiwać na wyniki pozostałych spotkań w innych grupach.

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
26.06.2026
21:00
Zakończony
Habib Diarra
4'
Ismaila Sarr
56'
Pape Gueye
59' , 71'
Iliman Ndiaye
82'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Senegal
Irak
Rezerwowi

Statystyki meczu

Senegal
5 - 0
Irak
Posiadanie piłki
65%
35%
Strzały
28
6
Strzały celne
12
1
Strzały niecelne
11
1
Strzały zablokowane
5
4
Ataki
103
65

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