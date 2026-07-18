Za nami 102 spotkania tegorocznych mistrzostw świata rozgrywanych na terytorium USA, Meksyku oraz Kanady. Po raz pierwszy w historii do walki o medale przystąpiły cztery najwyżej notowane zespoły w rankingu FIFA.

W pierwszym półfinale Hiszpania okazała się zdecydowanie lepsza od Francji. W drugim natomiast aktualni mistrzowie świata Argentyńczycy po raz kolejny na tym turnieju pokazali serce do walki, odrabiając straty w starciu z Anglikami. Triumfatorzy w niedzielę rozegrają wielki finał, natomiast dla przegranych pozostaje "zaledwie" bój o brązowe medale.

W sobotę w Miami Francuzi zagrają o to, by po raz trzeci w historii swoich występów na mundialu stanąć na najniższym stopniu podium. Ta sztuka udawała im się w 1958 i 1986 roku. Nad Sekwaną boleśnie wspominają spotkanie o trzecie miejsce z 1982 roku, gdy lepsi od "Trójkolorowych" okazali się Polacy.

Anglicy z kolei nie mają w swoim dorobku triumfu w spotkaniu o taką stawkę. "Lwy Albionu" mają w swojej historii dwa podejścia zakończone niepowodzeniem. W 1990 roku lepsi od nich okazali się Włosi, a przed ośmioma laty w Rosji drużyna prowadzona przez Garetha Southgate'a przegrała z Belgią.

Składy na mecz Francja - Anglia o trzecie miejsce mistrzostw świata 2026

Francja: Mike Maignan - Malo Gusto, Ibrahima Konate, Theo Hernandez, Maxence Lacroix - Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki - Kylian Mbappe, Michael Olise, Desire Doue.

Anglia: Dean Henderson - Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence, Jarell Quansah - Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze - Bukayo Saka, Marcus Rashford.

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Zaskoczył przede wszystkim selekcjoner reprezentacji Anglii. Thomas Tuchel postanowił posadzić na ławce rezerwowych swoje największy gwiazdy - Harry'ego Kane'a, Jude'a Bellinghama oraz Jordana Pickforda. Do składu wraca m.in. zawieszony za czerwoną kartkę Jarell Quansah. Funkcję kapitana Anglików pełnić będzie natomiast Declan Rice.

Znaczących zmian w składzie dokonał również Didier Deschamps. Co jednak najistotniejsze z francuskiego punktu widzenia, od pierwszej minuty na murawie pojawi się Kylian Mbappe. Trudno się jednak dziwić, bowiem napastnik Realu Madryt wciąż walczy o koronę króla strzelców mundialu, a sobotnia potyczka jest już ostatnią okazją do podreperowania konta. Z najbardziej znaczących nazwisk w składzie Francuzów brakuje Ousmanne'a Dembele. Zdobywca ostatniej Złotej Piłki rozpocznie mecz na ławce.

Mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata rozpocznie się o godzinie 23:00 polskiego czasu. Relacja tekstowa "na żywo" jest dostępna w serwisie Interia Sport.

Didier Deschamps FRANCK FIFE AFP

Thomas Tuchel Justin Setterfield AFP





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