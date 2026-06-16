Selekcjoner zwolniony w trakcie mundialu. Następca ma polskie korzenie

Tunezja na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku awansowała bez większych kłopotów. Tunezyjczycy wygrali swoją grupę eliminacyjną z przewagą aż 13 oczek nad drugą Namibią i od tego momentu mogli wszystko podporządkować budowaniu swojej formy na mundial.

Ten rozpoczął się dla nich od spotkania ze Szwedami, którzy za ocean polecieli kosztem Polaków. Szwedzi nie byli zbyt łaskawi dla swoich rywali. Na otwarcie rywalizacji w turnieju piłkarze prowadzeni przez Grahama Pottera rozbili swoich rywali aż 5:1. Za takim wynikiem poszły brutalne konsekwencje.

Herve Renard selekcjonerem Tunezji. Już leci do Meksyku

Te spotkały byłego już selekcjonera Tunezji - Sabri'ego Lamouchi'ego. 54-latek pożegnał się ze swoją posadą tuż po spotkaniu ze Szwedami. Federacja ruszyła więc na nieoczekiwane poszukiwania następcy. Przebijało się kilka nazwisk, ale ostatecznie wybór padł na Herve Renarda.

Francuski trener został oficjalnie ogłoszony selekcjonerem Tunezyjczyków we wtorek 16 czerwca. Dwa miesiące wcześniej Renard pożegnał się z posadą selekcjonera Arabii Saudyjskiej, która w nocy zremisowała z Urguwajem 1:1. Mimo tego Renard i tak na mundialu się pojawi, ale jako selekcjoner Tunezji.

Umowa Francuza z polskimi korzeniami obowiązywać będzie jak na razie tylko do końca mistrzostw świata. Według doniesień dziennikarzy 57-latek wyleciał już z Francji do Meksyku, gdzie Tunezja rozegra drugi mecz turnieju. "Orły Kartaginy" zmierzą się w nim z Japończykami, którzy zremisowali z Holandią.

Trenerzy Herve Renard i Tony Gustavsson FRANCK FIFE AFP





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