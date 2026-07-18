Na ten dzień czekali wszyscy fani piłki nożnej. Już 19 lipca o godzinie 21:00 rozpocznie się najważniejsze spotkanie roku - finał mistrzostw świata. Tego dnia naprzeciw siebie staną reprezentanci Hiszpanii oraz Argentyny.

Rozpędzeni "La Furia Roja", którzy od 2024 roku dumnie dzierżą w garści miano obecnych mistrzów Europy oraz mistrzów olimpijskich, będą chcieli pokonać ekipę broniącą tytułu mistrzów świata.

Na czele "Albicelestes" stoi jednak Leo Messi, który na amerykańskich boiskach przeżywa obecnie swoją kolejną młodość. Nic dziwnego, że lider Argentyńczyków chce pokazać się z jak najlepszej strony. Wiele mówi się o tym, że obecny mundial może być ostatnim w jego piłkarskiej karierze. Co więcej, Messi ma szansę zapisać się w historii jako jeden z nielicznych zawodników, którzy wygrali dwie edycje mundialu z rzędu. Taka sztuka dotychczas udała się tylko dwóm reprezentacjom: Włochom (1934 i 1938) oraz Brazylijczykom (1958, 1962).

Messi zagra na kolejnym mundialu? Selekcjoner reprezentacji odpowiada

Naturalnie przed meczem finałowym odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął między innymi szkoleniowiec reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni. Otrzymał on od jednego z dziennikarzy pytanie o przyszłość lidera swojej reprezentacji. Żurnalista chciał bowiem dowiedzieć się, czy to aby na pewno ostatni mundial w wykonaniu Leo Messiego. W zamian otrzymał natomiast dość enigmatyczną odpowiedź.

- Skąd mam wiedzieć? Trzeba zapytać jego (Messiego red.). Nie mam pojęcia... On nigdy nie przestaje zaskakiwać. To pytanie do niego - odparł Scaloni.

Już przy okazji katarskiej edycji mundialu spekulowano, czy aby nie jest to ostatnia tego typu impreza z udziałem Leo Messiego. Wszelkie domysły bardzo szybko okazały się jednak mocno nietrafione. Lider "Albicelestes" bierze bowiem udział w tegorocznych rozgrywkach. Co więcej, póki co wyrasta na absolutnie kluczowego zawodnika całej amerykańskiej imprezy.

Lionel Messi ODD ANDERSEN AFP

Leo Messi i Lionel Scaloni ODD ANDERSEN AFP

Leo Messi THOMAS COEX / AFP AFP





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