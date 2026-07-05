Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata reprezentacja Norwegii była traktowana przez wielu kibiców i ekspertów jako żelazny kandydat do miana "czarnego konia". Inni obruszali się na taki wybór, bowiem drużyna z Erlingiem Haalandem i Martinem Odegaardem na pokładzie nie powinna być postrzegana w taki sposób.

Bez względu na nazewnictwo Norwegowie póki co podbijają mistrzostwa świata. Rywalizację w bardzo trudnej grupie z Francją, Senegalem oraz Irakiem zakończyli na drugiej pozycji. W 1/16 finału po zaciętym spotkaniu "Wikingowie" okazali się lepsi od Wybrzeża Kości Słoniowej. Nagrodą jest walka o ćwierćfinał mistrzostw świata z reprezentacją Brazylii.

Za jednego z architektów sukcesu Norwegii uważany jest jej selekcjoner Stale Solbakken. 58-latek pracuje z narodową kadrą od końcówki 2020 roku. W jego życiorysie znajduje się nagła walka o życie. Już samo czytanie relacji z tamtych zdarzeń mrozi krew w żyłach.

Walka o życie Stale Solbakkena. "Mama zaczęła planować mój pogrzeb"

Horror wydarzył się 13 marca 2001 roku. Podczas jednego z treningów duńskiego FC Kopenhaga 33-letni wówczas Solbakken stracił przytomność i upadł na murawę. Sytuacja w momencie stała się dramatyczna. Obecny na miejscu klubowy lekarz Frank Odgaard momentalnie przystąpił do resuscytacji, co finalnie uratowało życie piłkarzowi.

Serce Solbakkena przestało bić na siedem minut, znalazł się w stanie śmierci klinicznej. W szpitalu został błyskawicznie podłączony do aparatury utrzymującej go przy życiu. Jak po latach opisano, Norweg był nieprzytomny przez 26 godzin. W tym czasie jego bliscy przeżywali prawdziwy dramat.

- Tak, to było dramatyczne przeżycie, ale dla mojej rodziny było o wiele gorsze niż dla mnie, bo nic nie czułem. To było po prostu tak, jakby zgasło światło - opowiadał Solbakken cytowany przez "The Athletic".

Moi rodzice natychmiast polecieli do Danii. Powiedziano mi, że w samolocie mama zaczęła planować mój pogrzeb. Najpierw martwili się, czy przeżyję, potem, czy mój mózg nie ulegnie uszkodzeniu. Te myśli dręczyły moją rodzinę i kolegów z drużyny, którzy byli świadkami mojego upadku, śmierci i powrotu do życia

Po zawale serca nigdy nie wrócił do gry w piłkę. Solbakken odnalazł się jako trener

Solbakken wrócił do zdrowia, lecz jego kariera sportowa została ostatecznie zakończona. Badania wykazały, że były piłkarz cierpiał na wrodzoną wadę serca. Wszczepiono mu rozrusznik serca, lecz powrót do zawodowego sportu był już niemożliwy.

Poszkodowany nie miał zamiaru jednak "obrażać" się na futbol. Szybko okazało się, że Solbakken doskonale odnajduje się w roli trenera. Zaczynał jako trener reprezentacji Norwegii U-18 oraz drugoligowego HamKam, gdzie stawiał pierwsze kroki jako piłkarz.

Z czasem przyszła pora na zagraniczną ekspansję. Przygody z FC Koeln oraz Wolverhampton trudno jednak uznać za wyjątkowo udane. Największe sukcesy trenerskie Solbakken osiągał z Kopenhagą, w której z przerwami pracował łącznie przez 12 lat. Ze swoim byłym klubem Norweg wywalczył osiem mistrzostw Danii oraz z sukcesami grał w Lidze Mistrzów pokonując m.in. Manchester United.

Solbakken postanowił zamienić Kopenhagę na reprezentację Niemiec. Przejął fotel selekcjonera w grudniu 2020 roku zastępując Larsa Lagerbacka. Początki nie były łatwe, bowiem jego kadra nie zdołała awansować ani na mundial w Katarze ani na Euro 2024 w Niemczech. Ostatnie eliminacje Norwegia przeszła jednak jak burza. Triumfy 4:1 i 3:0 nad Włochami oraz rekordowy pogrom 11:1 z Mołdawią odbiły się szerokim echem na całym świecie.

Mecz reprezentacji Norwegii z Brazylią zaplanowano na niedzielę 5 lipca na godz. 22:00 polskiego czasu. Relacja na żywo jest dostępna w serwisie Interia Sport.

Selekcjoner reprezentacji Norwegii, Staale Solbakken ALBERTO PIZZOLI AFP

Erling Haaland i Martin Odegaard STEFAN KOOPS AFP





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