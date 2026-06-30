Selekcjoner Niemców wściekły po odpadnięciu z mundialu. "Skandal"
Mecz 1/16 finału mistrzostw świata zakończył się dla Niemców prawdziwym blamażem. Nasi zachodni sąsiedzi przegrali po serii rzutów karnych z Paragwajem. Złości tuż po meczu nie ukrywał selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann. 38-latek w bardzo zdecydowany sposób skomentował decyzję o anulowaniu gola Jonathana Taha strzelonego w trakcie dogrywki.
Reprezentacja Niemiec od początku tegorocznego mundialu nie zachwycała kibiców. Pomijając pogrom 7:1 z debiutującym na tym szczeblu Curacao, drużyna Juliana Nagelsmanna w kolejnych meczach przeżywała męczarnie.
W starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Niemcom udało się odrobić straty. I to z nawiązką. Największa w tym zaleta Deniza Undava. Wprowadzany zazwyczaj z ławki rezerwowych napastnik popisał się dubletem, z miejsca rozkochując w sobie niemieckich kibiców.
Ta sztuka nie udała się w ostatnim spotkaniu grupowym z Ekwadorem. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała 2:1, lecz ta porażka nie odebrała Niemcom pierwszego miejsca w grupie. To ostatecznie sprawiło, że w 1/16 finału ich rywalem okazał się Paragwaj. I to był początek ich końca.
Julian Nagelsmann wściekły po blamażu. Wprost uderzył w sędziego
Niemcy już do przerwy musieli gonić wynik w starciu z niżej notowanym przeciwnikiem. Gol Kaia Havertza dał im dogrywkę, a finalnie również i serię rzutów karnych. W niej nasi zachodni sąsiedzi zaprezentowali się fatalnie. Trzy pudła autorstwa Havertza, Nicka Woltemade oraz Jonathana Taha ostatecznie wykluczyły Niemców z turnieju już na etapie 1/16 finału.
Niewiele brakowało jednak, by do serii rzutów karnych nie doszło. W 102. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego świetnie w polu karnym odnalazł się Tah. Stoper Bayernu Monachium precyzyjnym uderzeniem wprowadził swój zespół w ekstazę. Radość była jednak krótka - zespół sędziowski dopatrzył się faulu Waldemara Antona na bramkarzu, przez co gol ostatecznie został anulowany.
Decyzja ta wywołała spore wzburzenie w niemieckich mediach. Część kibiców przyznała jednak rację arbitrowi. Absolutnie innego zdania był Julian Nagelsmann. Selekcjoner Niemców tuż po bolesnej porażce stanął przed kamerami telewizyjnymi i nie miał zamiaru gryźć się w język oceniając decyzję arbitrów.
- Skandaliczna decyzja o nieuznaniu dla nas gola, to jakiś żart. To było czyste trafienie - wypalił Niemiec.
Nagelsmann na antenie ZDF obwieścił również, że nie ma zamiaru składać dymisji. Wezwał tym samym władze federacji do zajęcia danego stanowiska. Można być pewnym tego, że w najbliższych tygodniach w Niemczech rozpocznie się debata na temat jego dalszych losów. Patrząc na grę jego zespołu, los Nagelsmanna wydaje się być jednak przesądzony.