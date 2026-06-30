Reprezentacja Niemiec od początku tegorocznego mundialu nie zachwycała kibiców. Pomijając pogrom 7:1 z debiutującym na tym szczeblu Curacao, drużyna Juliana Nagelsmanna w kolejnych meczach przeżywała męczarnie.

W starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Niemcom udało się odrobić straty. I to z nawiązką. Największa w tym zaleta Deniza Undava. Wprowadzany zazwyczaj z ławki rezerwowych napastnik popisał się dubletem, z miejsca rozkochując w sobie niemieckich kibiców.

Ta sztuka nie udała się w ostatnim spotkaniu grupowym z Ekwadorem. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała 2:1, lecz ta porażka nie odebrała Niemcom pierwszego miejsca w grupie. To ostatecznie sprawiło, że w 1/16 finału ich rywalem okazał się Paragwaj. I to był początek ich końca.

Julian Nagelsmann wściekły po blamażu. Wprost uderzył w sędziego

Niemcy już do przerwy musieli gonić wynik w starciu z niżej notowanym przeciwnikiem. Gol Kaia Havertza dał im dogrywkę, a finalnie również i serię rzutów karnych. W niej nasi zachodni sąsiedzi zaprezentowali się fatalnie. Trzy pudła autorstwa Havertza, Nicka Woltemade oraz Jonathana Taha ostatecznie wykluczyły Niemców z turnieju już na etapie 1/16 finału.

Niewiele brakowało jednak, by do serii rzutów karnych nie doszło. W 102. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego świetnie w polu karnym odnalazł się Tah. Stoper Bayernu Monachium precyzyjnym uderzeniem wprowadził swój zespół w ekstazę. Radość była jednak krótka - zespół sędziowski dopatrzył się faulu Waldemara Antona na bramkarzu, przez co gol ostatecznie został anulowany.

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Decyzja ta wywołała spore wzburzenie w niemieckich mediach. Część kibiców przyznała jednak rację arbitrowi. Absolutnie innego zdania był Julian Nagelsmann. Selekcjoner Niemców tuż po bolesnej porażce stanął przed kamerami telewizyjnymi i nie miał zamiaru gryźć się w język oceniając decyzję arbitrów.

- Skandaliczna decyzja o nieuznaniu dla nas gola, to jakiś żart. To było czyste trafienie - wypalił Niemiec.

Nagelsmann na antenie ZDF obwieścił również, że nie ma zamiaru składać dymisji. Wezwał tym samym władze federacji do zajęcia danego stanowiska. Można być pewnym tego, że w najbliższych tygodniach w Niemczech rozpocznie się debata na temat jego dalszych losów. Patrząc na grę jego zespołu, los Nagelsmanna wydaje się być jednak przesądzony.

Julian Nagelsmann MARCEL ENGELBRECHT AFP

Julian Nagelsmann, trener reprezentacji Niemiec FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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