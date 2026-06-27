Selekcjoner Argentyny przemówił. Chodzi o Messiego. A jednak, potwierdziło się

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Podczas trwających w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata Lionel Messi jest w kosmicznej formie. Po dwóch meczach na jego koncie widnieje aż pięć bramek. Ostatnio o kapitanie swojej reprezentacji wypowiedział się Lionel Scaloni. Selekcjoner Argentyńczyków ogłosił, jaką decyzję podjął ws. legendy Barcelony.

Lionel Messi w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10 obejmuje twarz obiema dłońmi na stadionie.
Lionel MessiGrzegorz WajdaNewspix.pl

W pierwszym meczu reprezentacji Argentyny w fazie grupowej mistrzostw świata Lionel Messi rzucił na kolana cały świat. Przeciwko Algierii ustrzelił debiutanckiego na mundialach hat-tricka, dzięki czemu w klasyfikacji wszech czasów zrównał się bramkami z pierwszym dotychczas w tym zestawieniu Miroslavem Klose.

Kilka dni później został już samodzielnym liderem (18 trafień). W spotkaniu z Austrią dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Na ten moment z pięcioma golami plasuje się również na pierwszej pozycji w klasyfikacji strzelców trwających zawodów.

Scaloni ogłasza. Chodzi o występ Messiego na mundialu

Dwie wygrane sprawiły, że Argentyńczycy przed trzecim, ostatnim meczem fazy grupowej - z Jordanią - są już pewni awansu do 1/16 finału z pierwszego miejsca. W takiej sytuacji Lionel Scaloni podjął decyzję, której spodziewali się eksperci i kibice.

Selekcjoner mistrzów świata z Kataru, cytowany przez Fabrizio Romano powiedział, że Messi nie rozpocznie spotkania z Jordanią w wyjściowym składzie.

- Leo Messi rozpocznie mecz na ławce przeciwko Jordanowi. Zagra kilka minut w drugiej połowie - przekazał. W starci z Algierią zawodnik Interu Miami opuścił boisko w 80. minucie. Z Austrią ani na moment nie zszedł na ławkę rezerwowych. Mecz z Jordanią odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę.

Czy obecne mistrzostwa są ostatnimi w karierze legendy Barcelony? - Nie wiem, prawdę mówiąc teraz o tym nie myślę, wydaje mi się to trochę odległa perspektywa… Żyję tym, co jest dzisiaj i skupiam się na teraźniejszości - mówił niedawno sam gwiazdor, dodając: - Pogram jeszcze przez jakiś czas, dopóki będę mógł dawać z siebie wszystko, pozostanę w dobrej formie fizycznej i będę mógł rywalizować na odpowiednim poziomie oraz pomagać kolegom z drużyny… Będę grał dalej.

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Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny z opaską kapitana na ramieniu, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu.
Leo MessiLuis ROBAYOAFP


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