Selekcjoner Argentyny przemówił. Chodzi o Messiego. A jednak, potwierdziło się
Podczas trwających w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata Lionel Messi jest w kosmicznej formie. Po dwóch meczach na jego koncie widnieje aż pięć bramek. Ostatnio o kapitanie swojej reprezentacji wypowiedział się Lionel Scaloni. Selekcjoner Argentyńczyków ogłosił, jaką decyzję podjął ws. legendy Barcelony.
W pierwszym meczu reprezentacji Argentyny w fazie grupowej mistrzostw świata Lionel Messi rzucił na kolana cały świat. Przeciwko Algierii ustrzelił debiutanckiego na mundialach hat-tricka, dzięki czemu w klasyfikacji wszech czasów zrównał się bramkami z pierwszym dotychczas w tym zestawieniu Miroslavem Klose.
Kilka dni później został już samodzielnym liderem (18 trafień). W spotkaniu z Austrią dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Na ten moment z pięcioma golami plasuje się również na pierwszej pozycji w klasyfikacji strzelców trwających zawodów.
Scaloni ogłasza. Chodzi o występ Messiego na mundialu
Dwie wygrane sprawiły, że Argentyńczycy przed trzecim, ostatnim meczem fazy grupowej - z Jordanią - są już pewni awansu do 1/16 finału z pierwszego miejsca. W takiej sytuacji Lionel Scaloni podjął decyzję, której spodziewali się eksperci i kibice.
Selekcjoner mistrzów świata z Kataru, cytowany przez Fabrizio Romano powiedział, że Messi nie rozpocznie spotkania z Jordanią w wyjściowym składzie.
- Leo Messi rozpocznie mecz na ławce przeciwko Jordanowi. Zagra kilka minut w drugiej połowie - przekazał. W starci z Algierią zawodnik Interu Miami opuścił boisko w 80. minucie. Z Austrią ani na moment nie zszedł na ławkę rezerwowych. Mecz z Jordanią odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę.
Czy obecne mistrzostwa są ostatnimi w karierze legendy Barcelony? - Nie wiem, prawdę mówiąc teraz o tym nie myślę, wydaje mi się to trochę odległa perspektywa… Żyję tym, co jest dzisiaj i skupiam się na teraźniejszości - mówił niedawno sam gwiazdor, dodając: - Pogram jeszcze przez jakiś czas, dopóki będę mógł dawać z siebie wszystko, pozostanę w dobrej formie fizycznej i będę mógł rywalizować na odpowiednim poziomie oraz pomagać kolegom z drużyny… Będę grał dalej.