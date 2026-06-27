Selekcjoner Argentyny przemówił. Chodzi o Messiego. A jednak, potwierdziło się

W pierwszym meczu reprezentacji Argentyny w fazie grupowej mistrzostw świata Lionel Messi rzucił na kolana cały świat. Przeciwko Algierii ustrzelił debiutanckiego na mundialach hat-tricka, dzięki czemu w klasyfikacji wszech czasów zrównał się bramkami z pierwszym dotychczas w tym zestawieniu Miroslavem Klose.

Kilka dni później został już samodzielnym liderem (18 trafień). W spotkaniu z Austrią dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Na ten moment z pięcioma golami plasuje się również na pierwszej pozycji w klasyfikacji strzelców trwających zawodów.

Scaloni ogłasza. Chodzi o występ Messiego na mundialu

Dwie wygrane sprawiły, że Argentyńczycy przed trzecim, ostatnim meczem fazy grupowej - z Jordanią - są już pewni awansu do 1/16 finału z pierwszego miejsca. W takiej sytuacji Lionel Scaloni podjął decyzję, której spodziewali się eksperci i kibice.

Selekcjoner mistrzów świata z Kataru, cytowany przez Fabrizio Romano powiedział, że Messi nie rozpocznie spotkania z Jordanią w wyjściowym składzie.

- Leo Messi rozpocznie mecz na ławce przeciwko Jordanowi. Zagra kilka minut w drugiej połowie - przekazał. W starci z Algierią zawodnik Interu Miami opuścił boisko w 80. minucie. Z Austrią ani na moment nie zszedł na ławkę rezerwowych. Mecz z Jordanią odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę.

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Czy obecne mistrzostwa są ostatnimi w karierze legendy Barcelony? - Nie wiem, prawdę mówiąc teraz o tym nie myślę, wydaje mi się to trochę odległa perspektywa… Żyję tym, co jest dzisiaj i skupiam się na teraźniejszości - mówił niedawno sam gwiazdor, dodając: - Pogram jeszcze przez jakiś czas, dopóki będę mógł dawać z siebie wszystko, pozostanę w dobrej formie fizycznej i będę mógł rywalizować na odpowiednim poziomie oraz pomagać kolegom z drużyny… Będę grał dalej.

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi Luis ROBAYO AFP





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