Bez udziału reprezentacji Polski, ale z wieloma światowymi gwiazdami futbolu. W czwartkowy wieczór czasu polskiego rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata, które jak co cztery lata rozpalają wyobraźnię milionów fanów na świecie. Na początek Meksyk zmierzy się z RPA.

Łącznie do rywalizacji o końcowy puchar stanęła rekordowa liczba 48 drużyn. Faworytów jest kilku. Fachowcy jednym tchem wymieniają: Argentynę, Francję i Hiszpanię. Przestrzegają, by nie lekceważyć Portugalii, Niemców i Brazylii. Niektórzy mają także nieoczywiste typy, jak chociażby Zbigniew Boniek, który wśród kandydatów na czarnego konia imprezy widzi... reprezentację Norwegii.

Mimo że w mundialu zabraknie polskiej kadry, nasz kraj będzie miał swojego przedstawiciela na imprezie. Jest nim Szymon Marciniak, który znalazł się w obsadzie sędziowskiej. Na razie czekamy jednak na informację, który mecz w fazie grupowej sędzia z Płocka otrzyma jako główny rozjemca.

Dla wszystkich sędziów powołanych na MŚ, impreza w USA, Kanadzie i Meksyku będzie pierwszą, w której przyjdzie im się zmierzyć z nowymi przepisami. FIFA wprowadziła sporo zmian na mundial, a w niektórych obszarach doszło nawet do rewolucji. Takim słowem Adam Lyczmański, polski sędzia międzynarodowy i sędziowski ekspert, określa nowości, jakie wprowadzono w VAR.

Mundial 2026. "Sposób transparentny". Sędziowie na taką pomoc VAR długo czekali

Podczas MŚ, za pośrednictwem VAR-u, sędziowie będą mogli zweryfikować błędne przyznanie drugiej żółtej kartki piłkarzowi. Będzie można sprawdzić także pomyłkę w identyfikacji graczy, a także niesłusznie wskazanego rzutu rożnego. Co ważne, decyzja o weryfikacji musi zapaść błyskawicznie.

- I właśnie z tych nowych przepisów w VAR cieszę się najbardziej - mówił dla Interia Sport Adam Lyczmański.

- Często mieliśmy błędy przy drugiej żółtej kartce i tłumaczyliśmy to faktem, że protokół VAR zabraniał to sprawdzić. Na szczęście koniec z tym. Potem sędziowie próbowali ratować się, sugerując, że zwrócił im uwagę sędzia techniczny. Kibice może to nie do końca widzieli, ale fachowcy tak naprawdę wiedzieli od razu, że tak naprawdę nie pomógł sędzia techniczny, ale poszła taka informacja z wozu VAR. Teraz będzie można już działać w sposób transparentny, czyli poprosić arbitra do monitora, żeby obejrzał sytuację. To zdecydowanie pozytywna i najważniejsza rewolucja w przepisach - dodał nasz rozmówca.

Mundial 2026. Szok, jaki niski efektywny czas gry. Te zmiany mają pomóc

Udogodnienia w VARze to jednak niejedyne zmiany, jakie wprowadzono na czas mundialu. Sporo roszad dokonano, by zwiększyć efektywność czasu gry. I tak piłkarze będą mieli tylko 5 sekund na wykonanie rzutu z autu albo wznowienia gry od bramki. Po przekroczeniu tego czasu stracą piłkę. Z kolei na opuszczenie boiska przy zmianie zawodnicy otrzymają zaledwie 10 sekund.

- To powinno się bardzo przyjąć i sprawdzić - podkreślił Adam Lyczmański

- Dla przykładu w ostatnim sezonie ekstraklasy efektywny czas gry wynosił od 51 do 55 minut. Więc tak naprawdę pół meczu grano efektywnie w piłkę, a drugie pół "stano w miejscu". Dlatego też te zmiany powinny wpłynąć pozytywnie na przebieg gry - dodał.

Kibice muszą jednak pamiętać o jednym, zmiany jakie wprowadziła FIFA na mundialu, nie oznaczają, że takowe będą też obowiązywać na sto procent w nowym sezonie ligowym.

- To wszystko będzie teraz testowane. To nie jest tak, że zmiany na sto procent zostaną na przykład wprowadzone w nowym sezonie ekstraklasy. Najpierw musi się to sprawdzić podczas mundialu, a później dopiero zapadną decyzje, co dalej - zwrócił uwagę Adam Lyczmański.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport





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