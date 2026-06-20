Sceny w USA. Niemiec usiadł na murawie. Potrzebował natychmiastowej pomocy

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wiele mówiło się o warunkach, jakie będą czekały na miejscu na wszystkich uczestniczących. Tematem numer jeden w kwestii pogody były oczywiście upały, które miały prowadzić do przerywania meczów z powodu burz.

Przepisy dotyczące tego zjawiska pogodowego w USA są niezwykle restrykcyjne. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata rok wcześniej mecze były przerywane dość regularnie. Jak na razie w trakcie tegorocznej imprezy udaje się uniknąć takich przeciwności losu i wszystko rozgrywane jest płynnie.

Problemy Zwayera w USA. Potrzebował przerwy

Niemniej nie ma wątpliwości, że piłkarze mają prawo fizycznie cierpieć, szczególnie Ci, którzy na co dzień występują w krajach o innym klimacie. W piątkowy wieczór czasu polskiego w Seattle mierzyli się reprezentanci USA z przyjezdnymi z Kanady. Termometry pokazywały ponad 25 stopni Celsjusza.

Tym razem problemy dotknęły jednak nie jednego z piłkarzy, a doświadczonego niemieckiego sędziego - Felixa Zwayera. 45-latek w ostatnich minutach usiadł na murawie wskazując na kłopoty mięśniowe. Błyskawicznie do pomocy ruszył mu jeden z Australijczyków, którym bardzo zależało na czasie.

Później opiekę nad kolegą po fachu przejęli sędziowie, którzy rozciągali wyraźnie jeden z mięśni Zwayera. Niemiec dostał także małą fiolkę do popicia, prawdopodobnie coś rozkurczowego. Po nieco ponad minucie takiej pracy sędzia wstał i ostatecznie wrócił do prowadzenia meczu.

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Robert Lewandowski i Felix Zwayer AFP





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