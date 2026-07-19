Sceny w szatni Francuzów, to stało się w przerwie hitu MŚ. Gwiazdor ujawnił prawdę

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W meczu o 3. miejsce tegorocznych MŚ doszło do absolutnie wyjątkowego wydarzenia. Pozornie rozłożeni na łopatki Francuzi rozpoczęli heroiczny powrót "z piekła". Nie udało im się co prawda wygrać, jednak ich postawa w drugiej połowie pozwoliła nieco zmyć hańbę, jaką podopieczni Didiera Deschampsa okryli się podczas pierwszej odsłony meczu z Anglikami. Po zakończeniu hitowego spotkania jeden z francuskich piłkarzy zdradził, co wydarzyło się w szatni podczas przerwy.

Piłkarze reprezentacji Francji w niebieskich koszulkach i czerwonych getrach podczas rozgrzewki na stadionie
Reprezentanci FrancjiSoccrates ImagesGetty Images

Noc z 18 na 19 lipca bezsprzecznie zapisała się na kartach historii piłki nożnej. To właśnie wtedy odbył się mecz o 3. miejsce tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Batalię o brązowy medal amerykańskiej imprezy stoczyli reprezentanci Francji oraz Anglii.

Pierwsza połowa była całkowicie jednostronny widowiskiem. Francuzi wyglądali w niej, jakby wyszli na to spotkanie bez ani krzty woli walki. Skutkiem ich fatalnej postawy były cztery bramki, strzelone przez "Synów Albionu". Wydawało się, że w tym momencie losy pojedynku zostały już całkowicie przesądzone.

W drugiej połowie doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. W grze Francuzów w końcu widać było wyraźne zaangażowanie, co niemal natychmiast przełożyło się na zdobycze bramkowe. W pewnym momencie "Trójkolorowi" zdołali zredukować prowadzenie rywali do raptem 1 gola. Dopiero rzut karny, przyznany w 87. minucie meczu niemal ostatecznie podciął skrzydła ubiegłorocznym finalistom mundialu.

Płomienna przemowa w przerwie hitu. "Mówił o dumie i obowiązku oddania wszystkiego"

Wiele osób zastanawiało się, co wpłynęło na tak ogromną "transformację" reprezentantów Francji. Rąbek tajemnicy w tej sprawie uchylił jeden z jej gwiazdorów - Aurelien Tchouameni. Okazuje się, że przemiana ta była w znacznej mierze zasługą Didiera Deschampsa.

- Oczywiście wiedzieliśmy, że nie postępujemy właściwie. Mogło to stać się jeszcze poważniejsze, ale w przerwie trener wygłosił wyjątkowe przemówienie, które dało nam ponowną mobilizację [...]. Nie zamierzam wchodzić w szczegóły. Przede wszystkim mówił o dumie i obowiązku oddania wszystkiego za koszulkę francuskiej drużyny i tak właśnie zrobiliśmy - mówił środkowy pomocnik reprezentacji Francji.

Dla Didiera Deschampsa był to ostatni mecz w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Po ponad 14 latach ustępuje on z funkcji, robiąc miejsce dla innego wybitnego przedstawiciela "Trójkolorowych". Niemal pewnym jest, że stery drużyny narodowej już za niedługo obejmie Zinedine Zidane.

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