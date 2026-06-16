Sceny tuż przed meczem Iranu w USA. Tego nie pokazano w telewizji. Jest wideo

Około trzy miesiące temu rozpoczęła się wojna Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że konflikt zbrojny powoli dobiega końca.

Jak poinformował niedawno Reuters, wstępne porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a i przewodniczącego parlamentu Iranu Mohammada Baghera Ghalibafa Szczegóły umowy mają zostać ujawnione w ciągu najbliższych 48 godzin.

Oto co stało się przed meczem Iranu na mundialu

Jednocześnie reprezentacja Iranu zakwalifikowała się na mistrzostwa świata, które odbywają się w Kanadzie, Meksyku i USA. Pierwsze spotkanie drużyna prowadzona przez Amira Ghalenoeia rozgrywa w Inglewood, przeciwko Nowej Zelandii.

Sama obecność irańskiej kadry w Stanach Zjednoczonych była pretekstem do wielu dyskusji, a nawet demonstracji, które odbywały się tuż przed meczem. - Największa grupa irańskich demonstrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych znajduje się na ulicy Kareem, naprzeciwko Stadionu. Około 700 osób gani obecny reżim - podawała "Reforma".

Mówiąc krótko, atmosfera wokół tego temu ze względu na sytuację geopolityczną jest niezwykle napięta. Spotkanie z Nową Zelandią rozpoczęło się o godz. 3:00 polskiego czasu. Zaraz przed pierwszym gwizdkiem, kiedy piłkarze byli już na murawie, odegrane zostały hymny.

Kiedy z głośników poniosła się pieśń narodowa Iranu, niektórzy kibice zaczęli głośno gwizdać oraz wykonywać mało przychylne gesty.

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"Kiedy przed meczem Iranu z Nową Zelandią na stadionie SoFi Stadium rozbrzmiał hymn narodowy Iranu, publiczność głośno wygwizdała go i nie przestawała. Mecz mistrzostw świata odbywa się tuż po podpisaniu tymczasowego porozumienia pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi" - przekazał w mediach społecznościowych Daniel Miller, reporter "Politico".

Oprócz Iranu i Nowej Zelandii w grupie G znaleźli się także Belgowie i Egipcjanie. Oto relacja z meczu dwóch pierwszych ekip.

Donald Trump MANDEL NGAN AFP

Przywitanie reprezentacji Iranu na mundialu CARLOS MORENO AFP





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