Sceny przed meczem 1/8 finału. Świętowali 250-lecie kraju. Apel od FIFA

O godzinie 19:00 rozpoczął się pierwszy z meczów 1/8 finału. Podobnie jak rundę wcześniej, na pierwszy ogień poszła reprezentacja Kanady. Tym razem jej przeciwnikiem było Maroko. Przed pierwszym gwizdkiem byliśmy świadkami małej ceremonii związanej z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tym roku ma ono wyjątkowy wymiar, bo jest 250. rocznica uchwalenia deklaracji niepodległości.

Na boisku rozstawiona została specjalna płachta w barwach Ameryki i napisem "250", całość została zainspirowana "energią fajerwerków". Następnie widzowie byli świadkami zaśpiewania hymnu USA w wykonaniu Mai Rodriguez, szefowej orkiestry tamtejszej marynarki wojennej. Pojawiło się też też kilku żołnierzy.

Specjalna płachta Lars Baron Getty Images

Celebracja przed meczem Kevin C. Cox Getty Images

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250-lecie niepodległości USA. Ceremonie przed Kanada - Maroko i Paragwaj - Francja

Podobnej celebry możemy oczekiwać przed starciem Paragwaju z Francją. Tamto spotkanie zostanie rozegrane na Lincoln Financial Field w Filadelfii, a to właśnie tam 4 lipca 1776 podczas II Kongresu Kontynentalnego doszło do wspomnianego uchwalenia. Hymn ma tam zaśpiewać zwyciężczyni nagrody Tony'ego Idina Menzel, zagrać ma wielokrotnie wyróżniany nagrodą Grammy zespół The Roots. Można spodziewać się też "dodatkowych elementów" z udziałem Chóru Chłopięcego Filadelfii oraz Miss Pensylwanii Stephanie Skinner. W przerwie zagra kolejny laureat Grammy, DJ Jazzy Jeff. Kibice obejrzą też obejrzeć przelot dywizjonów VFA-11 i VFA-81 z bazy lotniczej Marynarki Wojennej Oceana w Virginia Beach.

Na obu stadionach przewidziano także inne atrakcje, takie jak pokazy pirotechniczne i tematyczne tablice informacyjne.

FIFA już wcześniej apelowała do fanów. "Zachęcamy kibiców do przybycia wcześniej, aby w pełni cieszyć się stadionową atmosferą, a następnie zajęcia miejsc, aby obejrzeć wszystkie wydarzenia - rozgrzewka zawodników rozpocznie się około 65 minut przed rozpoczęciem meczu, a ceremonie rozpoczną się około 25 minut przed pierwszym gwizdkiem" - można było przeczytać na jej stronie.

Kibice przed meczem Kanada - Maroko Lars Baron Getty Images





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