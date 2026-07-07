Sceny po porażce Ronaldo na mundialu. Zrobił to na oczach całego świata

Piłka nożna bywa niekiedy bardzo brutalna. O tym fakcie praktycznie każdego dnia przekonują się uczestnicy tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Dla wielu z nich marzenia o sięgnięciu po najważniejsze trofeum globu kończą się bowiem w przysłowiowych przedbiegach.

Tegoroczne MŚ są wyjątkowe dla kilku gwiazdorów światowego kalibru. Niewykluczone bowiem, że to ich ostatnia tego typu impreza w karierze. Do grona tego zalicza się między innymi 41-letni Cristiano Ronaldo, którego niesamowita kariera piłkarska zbliża się do nieubłaganego końca.

Już wcześniej spekulowano, że po zakończeniu przygody z tegorocznymi MŚ Ronaldo ogłosi definitywne zakończenie swojej reprezentacyjnej kariery. Te przypuszczenia potwierdziła później siostra ikonicznego zawodnika.

Bolesna porażka Cristiano Ronaldo. To mogła być jego ostatnia szansa

Portugalczycy przebrnęli przez fazę grupową, aby w 1/16 finału mundialu wyeliminować Chorwatów. To dało im przepustkę do 1/8, gdzie czekali już pretendenci do tytuły mistrzów świata - Hiszpanie.

Z racji na kaliber obydwu reprezentacji, mecz z 6 lipca zapowiadał się niezwykle interesująco. Obydwaj europejscy giganci chcieli za wszelką cenę wyszarpać awans do kolejnej fazy turnieju. Ostatecznie minimalnie lepsi okazali się obecni mistrzowie Starego Kontynentu.

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Po ostatnim gwizdku arbitra, obwieszczającym porażkę Portugalczyków, Cristiano Ronaldo nie potrafił ukryć emocji. Na jego twarzy momentalnie pojawiły się wyraźnie widoczne łzy. Gwiazdor doskonale zdawał sobie bowiem sprawę, że jedno z jego największych sportowych marzeń pozostanie niezrealizowane.

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Kibice byli także świadkami pięknych obrazków. Do rozżalonego Ronaldo bardzo szybko podszedł bowiem Lamine Yamal. Nastoletni Hiszpan uścisnął swojego dużo bardziej doświadczonego rywala, szepcząc przy okazji kilka słów wsparcia względem ikonicznego zawodnika. W takiej właśnie scenerii Ronaldo najprawdopodobniej zakończył swoją przygodę z futbolem reprezentacyjnym.

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Cristiano Ronaldo RONALDO SCHEMIDT AFP

Cristiano Ronaldo MCGUELBER AFP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport