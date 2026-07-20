Sceny po finale. Yamal ruszył w stronę Messiego. A potem stało się to

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Hiszpanii po raz w drugi w historii zdobyła tytuł mistrza świata. W niedzielnym finale w New Jersey "La Roja" ograła broniących tytułu Argentyńczyków 1:0 po trafieniu Ferrana Torresa. A po końcowym gwizdku sędziego byliśmy świadkami wyjątkowej sceny. Sceny, w której główną rolę odegrali ci, o których przed finałem mówiło się najwięcej - Leo Messi oraz Lamine Yamal.

Leo Messi w biało-niebieskiej koszulce trzyma głowę w rękach, obok Lamine Yamal w czerwonej koszulce patrzy w bok.
Leo Messi i Lamine Yamal w finale MŚ 2026Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

To na tej dwójce skupiała się uwaga wielu kibiców i mediów. Rzecz jasna nie bez przyczyny. Leo Messi, który napisał już wybitną, być może najpiękniejszą kartę w historii futbolu, podczas tegorocznego mundialu kolejny wzniósł się na wyżyny, prowadząc reprezentację Argentyny do wielkiego finału, w ten sposób wieńcząc swój - prawdopodobnie - ostatni mundialowy taniec.

Jego hiszpański rywal także już jest wielki, a przecież ma dopiero 19 lat i przed sobą wielką przyszłość, którą może usłać kolejnymi wielkimi triumfami. A przecież już teraz jest mistrzem Hiszpanii, Europy i świata.

Obaj są wychowankami FC Barcelona, obaj obdarzeni są wielkim geniuszem, a przed finałową batalią znów głośno zrobiło się o zdjęciu z 2007, na którym uwieczniono moment, w którym Messi kąpał Yamala. W niedzielny amerykański wieczór cieszyć się mógł jednak tylko jeden z nich. I był to nastoletni Hiszpan, który po końcowym gwizdku Slavko Vincicia ruszył w stronę starszego kolegi po fachu.

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Lamine Yamal ruszył do Leo Messiego. Tak potraktował go Argentyńczyk

Leo Messi był ewidentnie przybity porażką Argentyny, która przecież znalazła się o krok od obrony tytułu. W starciu z Hiszpanią była jednak bez argumentów, a 39-latek nie zamierzał hamować emocji. Piłkarz Interu Miami najpierw patrzył na świętujących Hiszpanów, a następnie usiadł na murawie. Z jego oczu polały się łzy.

Lamine Yamal w wybuchu euforii nie zapomniał jednak o tym i wokół panującego galimatiasu ruszył w stronę ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Leo Messi widząc młodego Hiszpania wstał na równe nogi, okazując mu szacunek, a następnie obaj na moment padli sobie w objęcia.

To był piękny obrazek, pokazujący wielką klasę obu zawodników i stający w kontraście do bulwersujących scen, jakie rozegrały się tuż po zakończeniu finału, gdy przedstawiciele obu ekip skoczyli sobie do gardeł, a Leandro Paredes wcielił się wręcz w zawodnika sportów walki.

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A jednak, natychmiastowa kara po finale MŚ. Skandal. Jest decyzja

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce Argentyny z widoczną naszywką mistrzostw świata stoi w skupieniu na tle niebieskiej ściany stadionu.
Lionel MessiAyman ArefAFP
Piłkarz w czerwono-żółtej koszulce leży na murawie boiska podczas meczu, z wyrazem skupienia na twarzy.
Lamine Yamal podczas MŚ 2026Ulrik PedersenAFP


Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEOALFRED DAVIES / AFPTV / AFPAFP

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