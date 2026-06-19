Od rozpoczęcia tegorocznego mundialu nie brakuje materiałów, które odbijają się szerokim echem w mediach społecznościowych i stają się tematem do dyskusji wśród kibiców piłki nożnej. Jednym z najważniejszych tematów w ostatnich godzinach zdaje się być wojna domowa, która rozpoczęła się w reprezentacji Portugalii, bowiem ekipa Roberto Martineza zdaje się być mocno podzielona na obóz wspierający Cristiano Ronaldo i osoby mniej mu przychylne.

Szybko jednak, dla równowagi, kibice otrzymali również niezwykle uroczy obrazek z USA, a wszystko za sprawą selekcjonera reprezentacji Japonii, który swoim zachowaniem zwrócił na siebie szczególną uwagę - nie pierwszy raz na mistrzostwach świata.

Hajime Moriyasu, bo o nim mowa, okazał się wielkim fanem Harry'ego Kane'a i nie mógł odmówić sobie zrobienia wspólnego zdjęcia z gwiazdorem reprezentacji Anglii oraz Bayernu Monachium. Moment ten został uwieczniony na nagraniu wideo, które szybko zaczęło rozchodzić się w mediach społecznościowych.

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Japoński szkoleniowiec czekał przed budynkiem na 32-latka, po czym zrobił sobie pamiętkową fotografię i podziękował napastnikowi, a kiedy tylko zdał sobie sprawę z tego, że chwila ta została nagrana, szeroko się uśmiechnął i nie mógł ukryć zakłopotania całą sytuacją.

To nie pierwszy raz, kiedy nagranie z selekcjonerem reprezentacji Japonii odbija się echem w mediach społecznościowych podczas tegorocznych mistrzostw świata. Kiedy w meczu 1. kolejki jego piłkarze mierzyli się z Holandią, hiszpańscy dziennikarze zwrócili uwagę na to, jak Moriyasu informuje swoich piłkarzy o zmianie wariantu taktycznego. Na wielkiej tablicy pisał on bowiem ustalone wcześniej numery, np. 45 - co zaskoczyło internautów nie mogących wyjść z podziwu, że "Samurajowie" mają przepracowanych aż tyle warintów.

Kolejne spotkanie Japonia rozegra w niedzielę z Tunezją. Relacje tekstowe na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

Takefusa Kubo jest jedną z największych gwiazd reprezentacji Japonii Yuichi Yamazaki AFP

Takefusa Kubo na co dzień błyszczy w La Liga, ale jest także gwiazdą reprezentacji Japonii MASANORI INAGAKI AFP

Hajime Moriyasu AFP





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