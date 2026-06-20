Sceny na mundialu, historyczna czerwona kartka. Nowy przepis już działa

Od pierwszego gwizdka niezwykle emocjonujące było spotkanie zamykające 10. dzień piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Turcją i Paragwajem. Ekipa z Ameryki Południowej szybko objęła prowadzenie, bowiem już w 2. minucie za sprawą trafienia Matiasa Galarza. Po tym trafieniu kontrolę nad przebiegiem meczu przejęli Turcy, lecz efektów brakowało.

Mimo to na boisku bardzo iskrzyło. I to niestety w sposób negatywny. Dość często dochodziło do przepychanek słownych między graczami, a arbiter meczu był zmuszany do interweniowania i rozdzielania zawodników. Podobnie było również na ławce rezerwowych, gdzie dyskutowali rezerwowi oraz członkowie sztabów szkoleniowych.

Do największego zwarcia doszło pod sam koniec pierwszej części meczu. Wówczas w sytuacji stykowej znalazło się kilku graczy, a sędzia spotkania Ivan Barton przyglądał się całemu zamieszaniu z boku. Po chwili podbiegł do niego jeden z reprezentantów Turcji. Ten sygnalizował, jakoby zakazanego czynu dokonał Miguel Almiron. I tak się stało.

Historyczna czerwona kartka, Almiron wyleciał z boiska

Po weryfikacji VAR arbiter podszedł do Paragwajczyka i pokazał mu czerwoną kartkę. Powód? Dla wielu może wydawać się absurdalny, lecz takie są zasady. 32-latek zakrył usta i powiedział coś do piłkarza drużyny przeciwnej. Zakrywanie ust od jakiegoś czasu jest zakazane niezależnie, czy gracz powiedział żart, czy coś obraźliwego.

Było to pierwsze wykluczenie gracza za przewinienie tego typu. Do podobnych wcześniej nie dochodziło.

Paragwajczycy finalnie pokonali Turcję 1:0.

Miguel Almiron PATRICK T. FALLON AFP





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