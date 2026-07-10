Sceny, których nikt się nie spodziewał. To nie jest zwykły mundial

Korespondencja z USA

1. Pierwsza w historii czerwona kartka za zasłanianie ust

Do tej pory piłkarz zasłaniający usta podczas rozmowy z rywalem był czymś normalnym. Tak rozmawiało się o taktyce, prowokowało, kłóciło, czasem ukrywało słowa przed kamerami. Na tym mundialu FIFA postanowiła to uciąć. Wprowadzono zasadę, według której zasłanianie ust podczas konfrontacyjnej wymiany zdań może skończyć się czerwoną kartką.

Pierwszym ukaranym w historii został Miguel Almiron z Paragwaju, który zasłonił usta w starciu z Mertem Muldurem. Po analizie VAR wyleciał z boiska. Kilka dni później mieliśmy powtórkę: Piero Hincapie z Ekwadoru został wyrzucony po podobnym incydencie z Santiago Gimenezem. FIFA tłumaczyła, że chodzi o walkę z ukrywaniem potencjalnych rasistowskich, homofobicznych albo obraźliwych wypowiedzi. Nową zasadę nazwano "prawem Prestianneigo", od wcześniejszej kontrowersji z Gianluką Prestiannim.

2. UEFA nie podoba się nowy przepis FIFA

Jeszcze ciekawsze jest to, że nowego mundialowego przepisu nie chce kopiować UEFA. Europejska federacja miała uznać, że automatyczne czerwone kartki za zasłanianie ust są zbyt kontrowersyjne i mogą prowadzić do nadużyć. Zamiast tego w europejskich rozgrywkach takie zachowanie ma być oceniane indywidualnie, ewentualnie jako niesportowe zachowanie, a nie automatyczny wyrok. Zresztą UEFA coraz mocniej nie po drodze z FIFA, co pokazuje sytuacja z jednego z następnych punktów.

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3. Sędzia tłumaczył decyzję stadionowi. Nikt nie zrozumiał, co mówi

FIFA chciała większej przejrzystości. Na tym mundialu sędziowie po wybranych interwencjach VAR wychodzą do mikrofonu i tłumaczą stadionowi, co właśnie zdecydowali. Pomysł jest dobry: kibic ma nie siedzieć w chaosie, tylko usłyszeć, czy chodziło o faul, spalonego, rękę albo czerwoną kartkę. Tyle że w meczu Meksyk - RPA ta nowoczesność zderzyła się z bardzo prostym problemem: językiem.

Brazylijski arbiter Wilton Pereira Sampaio musiał wyjaśnić przez mikrofon jedną z decyzji, ale jego komunikat po angielsku wypadł tak niezgrabnie, że natychmiast stał się jednym z wirali mundialu. Według hiszpańskiego "AS" Sampaio został globalnym trendem nie tylko dlatego, że w meczu pokazał aż trzy czerwone kartki, ale też przez trudności z ogłoszeniem po angielsku decyzji dotyczącej wyrzucenia z boiska Themby Zwane. Reakcja piłkarza RPA i zakłopotanie arbitra zaczęły żyć własnym życiem w internecie.

Do historii dopisał się nawet Duolingo. Aplikacja językowa wykorzystała sytuację marketingowo: zaproponowała Sampaio darmowy kurs angielskiego i żartobliwie chciała zrobić z niego twarz kampanii.

4. VAR zaczął wchodzić tam, gdzie wcześniej nie wchodził

Kiedyś VAR miał naprawiać tylko największe błędy: gole, karne, czerwone kartki, pomyłki personalne. Na tym mundialu granica została przesunięta. VAR może teraz sprawdzać m.in. niektóre błędne decyzje przy rzutach rożnych, drugie żółte kartki oraz faule poprzedzające stałe fragmenty, jeśli prowadzą one do gola, karnego albo sankcji dyscyplinarnej.

Brzmi technicznie, ale konsekwencje są ogromne. Piłka zaczyna wracać do sytuacji, które kilka lat temu byłyby po prostu częścią gry. Źle przyznany róg? Kiedyś pech. Teraz możliwy temat dla VAR. Faul wcześniej w akcji? Kiedyś "gra poszła dalej". Teraz potencjalne kasowanie wszystkiego. Ten mundial coraz częściej wygląda jak turniej, w którym gra nie kończy się wraz z gwizdkiem. Kończy się dopiero wtedy, gdy ktoś w wozie VAR powie: dobra, można oddychać (i dobrze).

5. FIFA zawiesiła karę po telefonie Trumpa

To wydarzenie z kategorii: trudno uwierzyć, że to nie satyra. Folarin Balogun dostał czerwoną kartkę. Normalnie oznacza to pauzę. Ale FIFA zawiesiła wykonanie kary, jednocześnie nie anulując samej czerwonej kartki. Czyli formalnie przewinienie zostało, ale konsekwencje schowano do szafy.

Decyzja nastąpiła po tym, jak Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy. UEFA nazwała decyzję FIFA "bezprecedensową, niezrozumiałą i nieuzasadnioną", a belgijska federacja była zdumiona. Ostatecznie gospodarzom wyrządzono niedźwiedzią przysługę - motywcja Belgii była ogromna, a kadra USA ewidentnie nie poradziła sobie z globalnym hałasem wokół tej sprawy. Panie Trump, kawał świetnie wykonanej kreciej roboty.

6. Iran grał mundial, choć miał zakaz przebywania w USA

Jedna z najbardziej niecodziennych historii tego turnieju rozegrała się właściwie poza boiskiem. Iran brał udział w mundialu organizowanym przez USA, Kanadę i Meksyk, ale jego reprezentacja nie funkcjonowała jak zwykły uczestnik turnieju. Zamiast normalnej bazy w Stanach, drużyna została przeniesiona do Tijuany w Meksyku i miała latać do USA tylko na mecze.

To brzmi jak logistyczny absurd, ale najlepiej pokazuje, jak bardzo ten mundial został wciągnięty w politykę. Turniej reklamowany jako święto jednoczące świat nagle pokazał, że nie wszystkie reprezentacje są w nim traktowane tak samo. Inne drużyny mogły organizować codzienność wokół swoich baz, treningów i hoteli. Iran musiał funkcjonować w trybie specjalnym: granica, loty, bezpieczeństwo, dyplomacja, polityczne napięcie. Przedstawiciel administracji USA tłumaczył to względami bezpieczeństwa, ale irańska federacja oskarżała Amerykanów o złe traktowanie i polityczne nadużycia.

To jeden z najmocniejszych paradoksów mundialu. FIFA mówi o równości, jedności i futbolu ponad podziałami, ale jedna z reprezentacji musiała rozgrywać swój turniej jak drużyna objęta specjalnym nadzorem. Nie chodzi tu o wynik Iranu. Chodzi o sam obraz: mistrzostwa świata w trzech krajach, w których dla jednej kadry nawet miejsce spania i trenowania staje się sprawą geopolityczną.

7. DR Kongo miało kibica-statuę, którego trzeba było zastąpić

Jedną z najbardziej niezwykłych postaci trybun był Michel Nkuka Mboladinga, znany jako "żywa statua" DR Konga. Jego gest polega na staniu nieruchomo przez cały mecz, z ręką uniesioną w geście nawiązującym do Patrice'a Lumumby. To nie jest zwykłe przebranie kibica, tylko symboliczny performans: historia, polityka, pamięć i futbol w jednym obrazie.

Problem w tym, że podczas mundialu Mboladinga miał kłopoty z podróżowaniem i obostrzeniami zdrowotnymi. The Times opisywał, że w jego miejsce rolę statuy przejął Enock Kabwende, mieszkający w USA kongijski konsultant, który przygotowywał się do odtworzenia rytuału.

8. FIFA badała incydent z udziałem IShowSpeeda

Ten mundial jest też pierwszym turniejem w pełni zanurzonym w świecie streamerów. Nie chodzi już tylko o kamery telewizyjne, reporterów i kibiców z szalikami. Na stadionach są twórcy internetowi, którzy mają większe zasięgi niż niejedna redakcja sportowa.

AP podała, że FIFA badała incydent podczas meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, gdy streamer IShowSpeed miał usłyszeć rasistowską uwagę od fana na trybunach. FIFA potępiła zachowanie i podkreśliła, że dyskryminacja nie ma miejsca w futbolu.

To ważne, bo pokazuje zmianę świata. Kiedyś takie zachowanie mogło zniknąć w tłumie. Teraz trafia do transmisji na żywo, obiega internet i staje się sprawą FIFA.

9. Sędziowie biegają jak piłkarze i trenują jak kadra narodowa

Reuters opisywał na tym mundialu sędziów jako "ukrytych biegaczy" turnieju. Według FIFA arbitrzy pokonują w meczu około 12-13 kilometrów, często w trudnych warunkach: upale, wilgotności, wysokości nad poziomem morza. Przygotowania sędziów zaczęły się niemal cztery lata wcześniej, a w ostatnich miesiącach przed turniejem obejmowały treningi szybkości, wytrzymałości, siły, GPS, pomiary tętna, testy mleczanowe, masaże, krioterapię i protokoły nawodnienia.

Brzmi jak opis przygotowań reprezentacji. I właściwie tym się stało. Sędzia nie jest już tylko człowiekiem z gwizdkiem. Jest sportowcem, produktem technologicznego systemu i jednym z najbardziej monitorowanych uczestników turnieju. Najbardziej niedocenianym, dopóki się nie pomyli.

10. Nowy format zrobił z mundialu matematyczny labirynt

To pierwszy mundial z 48 drużynami i dodatkową rundą 1/32 finału. Teoretycznie więcej meczów oznacza więcej emocji. W praktyce oznacza też więcej kombinowania. Z dwunastu grup wychodzą po dwie najlepsze drużyny oraz osiem najlepszych z trzecich miejsc. To sprawia, że terminarz i drabinka są znacznie mniej intuicyjne niż w klasycznym formacie.

W jednej z analiz naukowych wskazywano, że wybór ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc tworzy skomplikowany system zależności między grupami, może prowadzić do problemów z przewidywalnością drabinki i generować dużą liczbę możliwych układów. Autorzy pisali wręcz o strukturalnych problemach nowego formatu, takich jak brak jasnej ścieżki dla zwycięzców grup czy ryzyko nierównego traktowania kwalifikujących się drużyn.

Czyli mamy mundial większy, bogatszy i bardziej widowiskowy. Ale też taki, w którym przeciętny kibic czasem potrzebuje kalkulatora, żeby zrozumieć, co właściwie musi się wydarzyć.

Folarin Balogun Jamie Squire AFP

Meksyk - RPA JUANCHO TORRES AFP

Miguel Almiron (nr 10) przeszedł do historii jako pierwszy piłkarz wyrzucony z boiska za zasłanianie ust Dean Mouhtaropoulos AFP





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