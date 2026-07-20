Niedzielny finał mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn dostarczył sporej dawki emocji ekspertom oraz kibicom. Podczas gdy Hiszpanie walczyli na murawie z ogromną pasją i zaangażowaniem, głównym celem Argentyńczyków wydawało się być... wytrącanie z równowagi rywali. Tego wieczoru "Albicelestes" dopuścili się wielu nieczystych zagrań, a w doliczonym czasie drugiej połowy doigrali się, kiedy Slavko Vincić pokazał czerwoną kartkę Enzo Fernandezowi.

W dogrywce mistrzowie świata z Kataru nieco więcej uwagi przykładali do tego, aby wreszcie otworzyć wynik spotkania. Ostatecznie udało się to jednak Hiszpanom. W 106. minucie Emiliano Martineza zdołał przechytrzyć Ferran Torres, który zapewnił Hiszpanii pierwsze od 16 lat mistrzostwo świata. Mecz zakończył się wynikiem 1:0.

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Po końcowych gwizdku na murawie doszło do spięcia pomiędzy piłkarzami obu drużyn, a ostatecznie do akcji wkroczył Lionel Scaloni, który starał się uspokoić atmosferę. Mimo interwencji selekcjonera jeden z argentyńskich piłkarzy, Leandro Paredes, ostatecznie i tak obejrzał czerwoną kartkę.

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Już po zakończeniu zmagań na MetLife Stadium Lionel Scaloni wziął udział w konferencji prasowej, gdzie poruszył nie tylko temat niedzielnego finału, ale również swojej przyszłości w sztabie szkoleniowym "Albicelestes". W pewnym momencie szkoleniowiec dał upust emocjom i zalał się łzami.

"Porozmawiam z prezesem federacji. Mam pomysł, co robić. Mój kontrakt wygasa w grudniu, zobaczymy. Dziękuję prezesowi za możliwość bycia tam, gdzie jestem. To wymarzona praca dla każdego. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tu będę. Aby to kontynuować, potrzeba wielu rzeczy - zresetować się, zbudować taką drużynę, którą trudno będzie odbudować. I to mnie bardzo boli… Przepraszam" - ogłosił.

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Leo Messi i Lionel Scaloni ODD ANDERSEN AFP

Lionel Scaloni AFP

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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