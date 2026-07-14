Przesmycki jest w stałym kontakcie z Szymonem Marciniakiem i jego drużyną. Łączył się z nimi cztery lata temu w Katarze, rozmawiają także teraz.

- Niedawno zdzwoniliśmy przez WhatsApp i wszyscy czują się świetnie. Czekają na decyzję i mentalnie są na pewno gotowi. Nie mają jednak wielkiego ciśnienia, że muszą sędziować finał. I moim zdaniem to właściwe podejście - przekazuje Interii Przesmycki.

- Szymon jest w bardzo dobrej formie i pełen pokory, ale tak już było przed turniejem. Należy pamiętać, że przeszedł też poważną kontuzję, a to nie jest okoliczność sprzyjająca. Jak jesteś w gazie, to robisz swoje. Jak przychodzi uraz, to jest gorzej. Z kolei Tomek Listkiewicz w ostatnim czasie mocno popracował na siłowni, dobrze wygląda też drugi asystent Adam Kupsik - dodaje były szef sędziów.

Przesmycki nie ma wątpliwości, że Marciniak ma duże szanse, by zostać pierwszym sędzią, który poprowadzi dwa finały mistrzostw świata.

Biorąc pod uwagę osobowość Szymona i to, że ceni go Pierluigi Collina [szef sędziów FIFA - przyp. red.], to już przed mistrzostwami powiedziałem, że może otrzymać finał po raz drugi. Są ku temu odpowiednie okoliczności, m.in. słabsza forma niektórych arbitrów. Choć trzeba pamiętać, że wiele federacji zabiega o to, by to ich człowiek prowadził to spotkanie

- Spodziewam się, że Pierluigi Collina sam podejmie decyzję, ale on ma taki charakter, że na wiele podpowiedzi nie zwraca uwagi. Wie, jaką osobowość ma Szymon, widzi w nim swoje cechy. Oczywiście kluczowa będzie ocena formy, wszyscy sędziowie cały czas tam przecież trenują - dodaje.

Szymon Marciniak poprowadzi finał mundialu? "Jest w ekskluzywnym gronie"

Cały czas trwają spekulacje, kto ma największe szanse sędziować niedzielny mecz. Jednym z faworytów był przedstawiciel gospodarzy Ismail Elfath, ale Amerykanin będzie prowadził półfinał Anglia - Argentyna i na tym zakończy się jego udział w turnieju.

- Analizując na chłodno sytuację Polaków, to jeśli Argentyna awansuje do finału, to pojawiają się głosy, że Szymon tego najważniejszego meczu nie dostanie, bo nie dość, że sędziował już ich spotkanie na tym turnieju, to jeszcze niektórzy roztrząsali tam wielkie kontrowersje i domagali się nawet czerwonej kartki dla Leo Messiego. Do tego Argentyńczycy grali w finale także cztery lata temu... Mimo to ja bym jednak nie wykluczył, że Szymon dostanie finał, nawet jeśli zagra w nim Argentyna. Ale już bycie w ekskluzywnym gronie kandydatów do prowadzenia najważniejszego meczu jest wielkim osiągnięciem - uważa Przesmycki.

We wtorek półfinał Francja - Hiszpania, a w środę Anglia - Argentyna (oba o godz. 21). W sobotę zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce (godz. 23), a w niedzielę finał (godz. 21).

Piotr Jawor

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP





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