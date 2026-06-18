Są nowe wieści ws. Messiego. Trzymano to w tajemnicy, prawda wyszła na jaw

Z pewnością żaden kibic, który wstał o trzeciej nad ranem, w nocy z wtorku na środę polskiego czasu, nie żałuje swojej decyzji. W końcu niezbyt często zdarza się na żywo zobaczyć hat-tricka Lionela Messiego na mundialu. W zasadzie stało się to pierwszy raz w historii.

Legenda Barcelony i obecny zawodnik Interu Miami ma na koncie 16 trafień we wszystkich edycjach mistrzostw świata. Dzięki trzem trafieniom przeciwko Algierii Messi wyrównał rekord należący do Miroslava Klose (16). To, co na boisku wyczynia 38-latek, jest godne podziwu.

Oto sekret kapitalnej formy Messiego na mistrzostwach świata

"Nie ma lepszego od Leo Messiego", "Leo TRZY. Co się zabawili. Argentyńczycy, to ich. Niech żałuje, ten kto nie wstał", "Najwięksi nie jadą na picu. Są gotowi zawsze, gdy trzeba, oferują najwyższą jakość i konkrety. Leo Messi. Każdy, kto ma okazję oglądać jego grę od samego początku do dziś, może czuć się kibicem uprzywilejowanym i to w skali całej historii futbolu" - pisali zachwyceni eksperci po meczu Argentyny.

Nie da się ukryć, że na imprezę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku Messi zameldował się w kapitalnej dyspozycji. W czym tkwi sekret? Głos w tym temacie zabrał ostatnio Sergio Levinsky, autor niedawno opublikowanej biografii "Messi's World".

Dziennikarz ujawnił, że okres przygotowawczy ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki do mistrzostw świata był trzymany w tajemnicy. - Za tą formą kryje się pewna tajemnica. Messi przygotowywał się w absolutnej tajemnicy. Widzieliście ostatnie cztery mecze Interu Miami? Dosłownie latał po boisku. Nawet De Paul był pod wrażeniem - powiedział Levinsky, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Faktycznie, jeśli spojrzymy na mecze Interu Miami przed mundialem, w oczy rzucają się świetne statystyki Messiego. Argentyńczyk w pięciu spotkaniach - przeciwko Philadelphia Union, Portland Timbers, Cincinnati, Toronto FC i Orlando City - zanotował sześć asyst i strzelił pięć goli.

- Brzmi to jak historia Bilardo z Maradoną przed rokiem 1986. Ale Messi może osiągnąć więcej. Diego grał w Napoli, miał pewną swobodę działania do pewnego stopnia. Messi ma w kontrakcie z Interem Miami kilka klauzul, które pozwalają mu konsultować się z argentyńskim lekarzem, wyjeżdżać do Argentyny w razie problemów… Messi jest szefem, to on tu rządzi - dodaje ekspert.

W grupie J oprócz Algierii Argentyna zagra przeciwko Austrii i Jordanii. Niestety obecnie legenda Barcelony zmaga się z problemami w życiu rodzinnym. Chodzi o jego ojca, którego stan zdrowia znacznie się pogorszył.

Leo Messi PAU BARRENA AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi Luis ROBAYO AFP





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