Rzadko się o tym mówi. Takie wykształcenie ma Szymon Marciniak

Wiosną Szymon Marciniak nie poprowadził najważniejszych meczów w europejskich pucharach. Było to spowodowane kontuzją mięśniową, której w marcu polski arbiter doznał przed starciem Liverpool kontra Galatasaray w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Gdy Polak wyleczył już uraz, skupił się na sędziowaniu ostatnich kolejek w PKO Ekstraklasie, żeby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata. FIFA pokazała, że wciąż bardzo ufa polskiemu arbitrowi, bowiem od razu przydzieliła mu do sędziowania mecz aktualnych mistrzów świata.

Starcie Argentyńczyków z Algierią było popisem Lionela Messiego. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii popisał się hat-trickiem, a obrońcy tytułu wygrali 3:0. Problem polega na tym, że według Algierczyków i niektórych ekspertów Messi jeszcze przed przerwą powinien opuścić boisko. Domagali się bowiem czerwonej kartki dla Argentyńczyka.

Algierczycy byli na tyle oburzeni brakiem reakcji polskiego sędziego, że złożyli oficjalny protest do FIFA. Trudno jednak przypuszczać, by federacja wyciągnęła jakiekolwiek konsekwencje wobec polskiego sędziego, bowiem już wcześniej Collina, szef arbitrów FIFA, przyznał wprost, że Marciniak i jego zespół nie popełnili błędu.

Marciniak w centrum uwagi na MŚ 2026. Takie ma wykształcenie

Na pewno jednak jest głośno o Polaku od pierwszego meczu na mistrzostwach świata. To dobry zatem moment, by przypomnieć to, co o arbitrze z Płocka pisze się niezwykle rzadko. Mało kto wie bowiem, jakie ma wykształcenie. Okazuje się, że Marciniak ukończył studia w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku pedagogika.

45-latek może zatem pochwalić się wykształceniem wyższym, a pedagogika z pewnością przydaje mu się w kontaktach międzyludzkich, bardzo ważnych podczas sędziowania spotkań.





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