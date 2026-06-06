Rząd Trumpa podjął decyzję, tak potraktowano irańską kadrę. Głośno o "terrorystach"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Do rozpoczęcia MŚ 2026 zostało zaledwie kilka dni, a do pierwszego meczu Iranu na tym turnieju już mniej niż dwa tygodnie - tymczasem administracja Donalda Trumpa podjęła ostateczną decyzję dotyczącą wydania wiz dla Irańczyków i... przyznała im stosowne dokumenty, choć, przynajmniej na razie, nie wszystkim. Z Białego Domu płynie dość ostry przekaz o potencjalnych próbach "przemycania terrorystów", więc sytuacja jest, mimo wszystko, dość napięta.

Czterech piłkarzy Iranu w białych strojach i Donald Trump z ręką na piersi, w tle samolot.
Administracja Donalda Trumpa zezwoliła irańskim piłkarzom na przyjazd do USA na MŚ 2026. Problem jednak tkwi w wydawaniu wiz personelowi technicznemuOner SAN / AFP - SAUL LOEB / AFPAFP

Choć konflikt na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA i Izraelem a Iranem w ostatnim czasie przygasł, to bez dwóch zdań napięcie między Waszyngtonem i Tel Awiwem a Teheranem wciąż należy uznawać za skrajne.

Tymczasem, w takich właśnie okolicznościach, już niebawem do Stanów Zjednoczonych ma przybyć piłkarska reprezentacja Iranu by wziąć udział w mistrzostwach świata 2026 - i w kwestii tej drużyny zapadła właśnie kluczowa decyzja.

Lewandowski opuścił Hiszpanię i huknęły wieści. "Transakcja jest realna"

MŚ 2026: Irańczycy dostali wizy od władz USA. Nie wszyscy

Sprawę opisał dokładnie Oskar Górzyński, korespondent Polskiej Agencji Prasowej z USA, powołując się na źródło bezpośrednio z Białego Domu. Według informacji przekazanej mu przez przedstawiciela administracji prezydenta Donalda Trumpa Irańczycy (a konkretnie piłkarze i niezbędny personel pomocniczy) otrzymali już wizy uprawniające ich do wjazdu do Stanów. Nie wszyscy członkowie przedstawicielstwa mieli wszakże takie szczęście.

"Nie pozwolimy jednak irańskiej reprezentacji nadużywać tego systemu do przemycania terrorystów do Stanów Zjednoczonych pod fałszywymi pretekstami" - miał powiedzieć urzędnik, co zbiega się z komunikatem irańskiej agencji Fars w myśl którego jak dotąd nie wydano stosownych dokumentów niektórym członkom zaplecza technicznego i kierownictwa kadry.

Nieco wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w kongresie: "Nie mamy problemu ze sportowcami, ani z ich personelem pomocniczym, ale nie pozwolimy im na włączenie do swojej delegacji grupy osób, o których wiemy, że nie mają nic wspólnego ze sportem, a jedynie powiązania z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i podobnymi organizacjami" (cytat za PAP).

UEFA wyróżniła ich za pracę z dziećmi. Jedyna taka nagroda w Polsce

Mundial 2026: Iran rozpocznie grę na turnieju od meczu z Nową Zelandią

Tymczasem do pierwszego meczu Iranu na mundialu pozostało dokładnie 10 dni - podopieczni Amira Ghalenoeiego 16 czerwca o godz. 03.00 według czasu polskiego zmierzą się w swym inauguracyjnym występie z Nową Zelandią. W ramach grupy G spróbują oni też swych sił z Belgią (21 czerwca) i Egiptem (27 czerwca).

Wszystkie te starcia odbędą się na terenie Stanów Zjednoczonych - dwa pierwsze w Inglewood (obszar metropolitalny Los Angeles, Kalifornia), a ostatni w Seattle.

Zobacz również:

Bogusław Leśnodorski
Ekstraklasa

Padła kwota za kupno Legii. Z ust Leśnodorskiego. To byłby spory wydatek

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Jedenastu piłkarzy w granatowych dresach stoi w rzędzie z ramionami na swoich barkach, tworząc zwartą linię na murawie stadionu, z trybunami pełnymi kibiców w tle.
Reprezentacja Iranu w piłce nożnejSebastian FrejEast News
czarna flaga z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem 'FINAL DRAW', zawieszona na latarni przed nowoczesnym budynkiem o białych kolumnach i przeszklonej fasadzie
MŚ 2026Dan MullanAFP
złota statuetka Pucharu Świata FIFA ustawiona na białym postumencie na tle niebieskiej planszy z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem UEFA Preliminary Draw
O to trofeum powalczą piłkarze na mistrzostwach świata 2026FABRICE COFFRINIAFP


Chorwacja - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja