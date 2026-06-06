Rząd Trumpa podjął decyzję, tak potraktowano irańską kadrę. Głośno o "terrorystach"

Choć konflikt na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA i Izraelem a Iranem w ostatnim czasie przygasł, to bez dwóch zdań napięcie między Waszyngtonem i Tel Awiwem a Teheranem wciąż należy uznawać za skrajne.

Tymczasem, w takich właśnie okolicznościach, już niebawem do Stanów Zjednoczonych ma przybyć piłkarska reprezentacja Iranu by wziąć udział w mistrzostwach świata 2026 - i w kwestii tej drużyny zapadła właśnie kluczowa decyzja.

MŚ 2026: Irańczycy dostali wizy od władz USA. Nie wszyscy

Sprawę opisał dokładnie Oskar Górzyński, korespondent Polskiej Agencji Prasowej z USA, powołując się na źródło bezpośrednio z Białego Domu. Według informacji przekazanej mu przez przedstawiciela administracji prezydenta Donalda Trumpa Irańczycy (a konkretnie piłkarze i niezbędny personel pomocniczy) otrzymali już wizy uprawniające ich do wjazdu do Stanów. Nie wszyscy członkowie przedstawicielstwa mieli wszakże takie szczęście.

"Nie pozwolimy jednak irańskiej reprezentacji nadużywać tego systemu do przemycania terrorystów do Stanów Zjednoczonych pod fałszywymi pretekstami" - miał powiedzieć urzędnik, co zbiega się z komunikatem irańskiej agencji Fars w myśl którego jak dotąd nie wydano stosownych dokumentów niektórym członkom zaplecza technicznego i kierownictwa kadry.

Nieco wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w kongresie: "Nie mamy problemu ze sportowcami, ani z ich personelem pomocniczym, ale nie pozwolimy im na włączenie do swojej delegacji grupy osób, o których wiemy, że nie mają nic wspólnego ze sportem, a jedynie powiązania z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i podobnymi organizacjami" (cytat za PAP).

Mundial 2026: Iran rozpocznie grę na turnieju od meczu z Nową Zelandią

Tymczasem do pierwszego meczu Iranu na mundialu pozostało dokładnie 10 dni - podopieczni Amira Ghalenoeiego 16 czerwca o godz. 03.00 według czasu polskiego zmierzą się w swym inauguracyjnym występie z Nową Zelandią. W ramach grupy G spróbują oni też swych sił z Belgią (21 czerwca) i Egiptem (27 czerwca).

Wszystkie te starcia odbędą się na terenie Stanów Zjednoczonych - dwa pierwsze w Inglewood (obszar metropolitalny Los Angeles, Kalifornia), a ostatni w Seattle.

Reprezentacja Iranu w piłce nożnej Sebastian Frej East News

MŚ 2026 Dan Mullan AFP

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