Rywale wściekli na Niemców, atak tuż po meczu. Padł konkretny zarzut

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Sobotnim późnym wieczorem do drugiego meczu fazy grupowej przystąpili Niemcy. Ci po ograniu "na dzień dobry" aż 7:1 kadry Curacao zostali okrzyknięci jedną z najlepiej wyglądających zespołów na całej imprezie.

Weryfikacją tych opinii miało być spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Ekipa z Afryki postawiła twarde warunki kadrze Juliana Nagelsmanna i po 30 minutach prowadziła 1:0. Mimo to nasi zachodni sąsiedzi podnieśli się i odwrócili losy rywalizacji na swoją korzyść po golu Deniza Undava w 94. minucie. Ostatecznie zwyciężyli 2:1 i zagwarantowali sobie udział w fazie pucharowej.

Mimo to w trakcie meczu doszło do dość kontrowersyjnego wydarzenia. W trakcie walki o piłkę przy linii bocznej urazu nabawił się Wilfried Singo. Defensor z tego powodu wybił ją poza boisko i podniósł rękę w górę. Do tego po chwili padł na murawę trzymając się za nogę. Sytuację chcieli wykorzystać rywale.

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Trener Iworyjczyków ogłasza po meczu. "Brak uczciwości"

Wówczas grę wznowić chciał Nathaniel Brown, lecz arbiter meczu nie zezwolił na kontynuowanie gry. Takie zachowanie defensora z Niemiec nie spodobało się trenerowi Iworyjczyków. Niedługo po zakończeniu rywalizacji Emerse Fae wprost przyznał, że jest rozczarowany postawą gracza i kadry Nagelsmanna.

- Powiedziałem mu, żeby zachował pokorę. Chcielibyśmy, żeby Niemcy grali bardziej fair. Chcielibyśmy, żeby oddali nam piłkę, kiedy Singo doznał kontuzji. To świetny futbolowy naród i bierzemy z nich przykład, ale byłem rozczarowany ich brakiem uczciwości - przekazał cytowany przez ESPN.

Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie grupowej zagra jeszcze z Curacao (czwartek 25 czerwca, godz. 22:00).

Undav i Amiri. Super rezerwowi Niemców COLE BURSTON AFP

Joshua Kimmich i Yan Diomande Alexander Hassenstein AFP

Joshua Kimmich i Yan Diomande Megan Briggs AFP





Chiny - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport