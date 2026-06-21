Rywale wściekli na Niemców, atak tuż po meczu. Padł konkretny zarzut

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Niewiele brakowało, by późnym sobotnim wieczorem doszło do sensacji w meczu Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po golu Deniza Undava w 94. minucie lepsi 2:1 okazali się nasi zachodni sąsiedzi. W trakcie meczu doszło do dość nieprzyjemnej sytuacji, którą skomentował już Emerse Fae, selekcjoner drużyny z Afryki. Ten nie krył swojego rozczarowania z postawy rywali i wprost powiedział o braku uczciwości.

Kadr z meczu Niemcy - Wybrzeże Kości Słowniowej
Kadr z meczu Niemcy - Wybrzeże Kości SłowniowejUlrik Pedersen/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Sobotnim późnym wieczorem do drugiego meczu fazy grupowej przystąpili Niemcy. Ci po ograniu "na dzień dobry" aż 7:1 kadry Curacao zostali okrzyknięci jedną z najlepiej wyglądających zespołów na całej imprezie.

Weryfikacją tych opinii miało być spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Ekipa z Afryki postawiła twarde warunki kadrze Juliana Nagelsmanna i po 30 minutach prowadziła 1:0. Mimo to nasi zachodni sąsiedzi podnieśli się i odwrócili losy rywalizacji na swoją korzyść po golu Deniza Undava w 94. minucie. Ostatecznie zwyciężyli 2:1 i zagwarantowali sobie udział w fazie pucharowej.

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Paweł Nowak

Mimo to w trakcie meczu doszło do dość kontrowersyjnego wydarzenia. W trakcie walki o piłkę przy linii bocznej urazu nabawił się Wilfried Singo. Defensor z tego powodu wybił ją poza boisko i podniósł rękę w górę. Do tego po chwili padł na murawę trzymając się za nogę. Sytuację chcieli wykorzystać rywale.

Trener Iworyjczyków ogłasza po meczu. "Brak uczciwości"

Wówczas grę wznowić chciał Nathaniel Brown, lecz arbiter meczu nie zezwolił na kontynuowanie gry. Takie zachowanie defensora z Niemiec nie spodobało się trenerowi Iworyjczyków. Niedługo po zakończeniu rywalizacji Emerse Fae wprost przyznał, że jest rozczarowany postawą gracza i kadry Nagelsmanna.

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Paweł Nowak
Amanda Gawron, Paweł Nowak

- Powiedziałem mu, żeby zachował pokorę. Chcielibyśmy, żeby Niemcy grali bardziej fair. Chcielibyśmy, żeby oddali nam piłkę, kiedy Singo doznał kontuzji. To świetny futbolowy naród i bierzemy z nich przykład, ale byłem rozczarowany ich brakiem uczciwości - przekazał cytowany przez ESPN.

Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie grupowej zagra jeszcze z Curacao (czwartek 25 czerwca, godz. 22:00).

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Undav i Amiri. Super rezerwowi NiemcówCOLE BURSTONAFP
Piłkarz w pomarańczowym stroju zatrzymuje piłkę uniesioną wysoko nogą podczas dynamicznej walki z zawodnikiem w białej koszulce, na tle trybun pełnych kibiców.
Joshua Kimmich i Yan DiomandeAlexander HassensteinAFP
Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej walki o piłkę, jeden w czarno-białym stroju reprezentacji Niemiec, drugi w pomarańczowym stroju reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, obaj pochylają się i rywalizują na zielonej murawie stadionu.
Joshua Kimmich i Yan DiomandeMegan BriggsAFP


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