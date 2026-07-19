Ruszyli na sędziów po finale mundialu. Polak był zagrożony. "Już nie żyjesz"

Podczas każdego finału mundialu emocje sięgają zenitu. Na własnej skórze przekonują się o tym nie tylko piłkarze, ale przede wszystkim sędziowie. Teraz pomaga im nowoczesna technologia, lecz w przeszłości o analizie wideo oraz różnych czujnikach mogli tylko pomarzyć. Nie brakowało za to skandalicznych scen. Koszmar wydarzył się między innymi właśnie w 1990 roku. Argentyna rywalizowała wówczas z RFN.

Europejczycy triumfowali w dramatycznych okolicznościach, ponieważ ich jedyny gol padł pod koniec doliczonego czasu do drugiej połowy i to jeszcze z rzutu karnego. Bohaterem zwycięskiej drużyny został Andreas Brehme. Argentyńczycy natomiast długo nie mogli pogodzić się z porażką. Byli wściekli do tego stopnia, że postanowili sami wymierzyć sprawiedliwość sędziom. Rolę liniowego pełnił wtedy Michał Listkiewicz. Oczywiście on nie podpadł najbardziej, lecz siłą rzeczy znalazł się w centrum zamieszania.

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Skład sędziowski zamknął się w szatni w obawie o swoje bezpieczeństwo. "Już nie żyjesz! Mafia w Meksyku się tobą zajmie" - krzyczał w kierunku Edgardo Codesala jeden z zawodników. "Najmocniej uderzał najmniejszy z nich: - Ile wam zapłaciła FIFA? Codesal, dorwiemy cię! - złościł się Diego Maradona" - opisywał w swojej biografii arbiter pochodzący z naszego kraju. Jego słowa przytoczył Przegląd Sportowy Onet. Po latach okazało się, że legendarny gracz dosyć dobrze pamiętał Michała Listkiewicza.

Obaj spotkali się podczas mundialu w 2010 roku. 73-latek przygotował specjalny prezent. "Mam zdjęcie z tego finału z 1990 roku, które mu wręczyłem. Diego spojrzał na nie i stwierdził: 'To nie jest w porządku. Ty jesteś pięć kilogramów starszy, a ja pięćdziesiąt!' (śmiech). W ramach podziękowania podarował mi koszulkę ze swoim podpisem oraz autografem Leo Messiego, o którym powiedział wtedy: 'młody, zdolny, ale póki co słaby' (śmiech)" - oznajmił Polak podczas rozmowy z oficjalnym portalem PZPN.

Wspomniana koszulka jest bezcenna, zwłaszcza że obecny kapitan ekipy z Ameryki Południowej zachwyca świat pomimo prawie czterdziestu lat na karku. W niedzielę stanie on przed szansą na drugie mistrzostwo świata z rzędu. Początek potyczki w Nowym Jorku w niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Michał Listkiewicz AFP

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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