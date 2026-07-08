Rusza ostateczna walka o mistrzostwo świata. Oto pary 1/4 finału mundialu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Za nami już komplet spotkań 1/8 finału tegorocznego mundialu. Emocji nie brakowało, poza turniejem są już m.in. Brazylijczycy i Portugalczycy. Na arenie walki o mistrzostwo świata pozostało już tylko osiem drużyn. Wśród nich są broniący tytułu Argentyńczycy, wicemistrzowie świata Francuzi oraz świetnie dysponowanie Norwegowie. Kto z kim zmierzy się w ćwierćfinale imprezy? Oto pary kolejnej fazy turnieju.

Kylian Mbappe, Leo Messi, Erling Haaland
Kylian Mbappe, Leo Messi, Erling HaalandMAURO PIMENTEL/AFP / JUSTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP / Grzegorz Wajda/Eurasia Sport Images/Getty ImagesAFP/Getty Images

Tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane w USA, Meksyku oraz Kanadzie wchodzą w decydującą fazę. Na światowym czempionacie zapadły kolejne rozstrzygnięcia, a w stawce pozostało już tylko osiem najlepszych drużyn. Niektóre z rozstrzygnięć na etapie 1/8 finału wzbudziły wśród kibiców ogromne emocje.

Poza turniejem są już reprezentacje Portugalii oraz Brazylii - dwa zespoły uznawane przez wielu za kandydatów do złotego medalu. Ci pierwsi ulegli po golu w doliczonym czasie gry Hiszpanom, natomiast "Canarinhos" okazali się gorsi od reprezentacji Norwegii napędzanej przez Erlinga Haalanda.

Swój udział w mistrzostwach świata zakończyli również wszyscy trzej gospodarze turnieju. Kanadyjczycy polegli w starciu z Marokiem, Meksykanie po zaciętym i widowiskowym starciu przegrali z Anglią, natomiast USA po burzy spowodowanej działaniami FIFA i Donalda Trumpa zostali rozgromieni przez Belgów.

Prawdziwa dramaturgia towarzyszyła starciu Argentyny z Egiptem. Mistrzowie świata przegrywali już 0:2 i byli jedną poza burtą mistrzostw świata. Ostatecznie jednak nadzieję na sukces dał Leo Messi, który w przeciągu czterech minut zanotował gola i asystę. Bramkę na wagę awansu dla Argentyny strzelił w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez.

Rozpoczyna się decydująca faza mundialu. Szlagiery w 1/4 finału mistrzostw świata

Kibice futbolu na najwyższym poziomie już mogą ostrzyć sobie zęby na spotkania 1/4 finału. Czekają nas bowiem prawdziwe szlagiery. Ogromnych emocji z pewnością dostarczy starcie dwóch medalistów ostatniego mundialu Francji oraz Maroka. Dla zmierzających po drugie w historii mistrzostwach świata kolejną przeszkodą będzie reprezentacja Belgii. Arcytrudną misją poskromienia Haalanda i spółki będą mieli Anglicy. Na zakończenie mistrzowie świata Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarią.

Mecze 1/4 finału na tegorocznym mundialu

Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22:00)

Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21:00)

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23:00)

Argentyna - Szwajcaria (niedziela 12 lipca, godz. 3:00)

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Leo MessiTHOMAS COEX / AFPAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu wykonuje gest złożonych dłoni, stojąc na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 stoi na pierwszym planie, za nim grupa siedzących zawodników w podobnych strojach skupiona na boisku.
Erling Braut HaalandAbdulhamid HosbasAFP


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