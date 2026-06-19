Rozstanie z Lewandowskim, teraz głos prosto z MŚ. To byłby hit
Robert Lewandowski spędził w Barcelonie cztery intensywne sezony. Jego przyszłość to najprawdopodobniej amerykańska Mayor League Soccer. "Duma Katalonii" musi myśleć, co zrobić na pozycji środkowego napastnika. Wiemy już, jakie byłoby idealne rozwiązanie według Gaviego. Środkowy pomocnik powiedział o tym na antenie radia RAC1.
Piłkarze reprezentacji Hiszpanii byli w ostatnich godzinach szeroko dostępni dla dziennikarzy ze swojego kraju. Marc Cucurella o 19:00 wziął udział w konferencji prasowej, "Mundo Deportivo" miało wywiad z Erikiem Garcią, "Sport" z Danim Olmo, "Marca" z Nico Williamsem, a "As" z Gavim. Ten ostatni miał również późnym wieczorem rozmowę na antenie katalońskiego radia RAC1.
Zostało mu zadanych wiele tzw. szybkich pytań. Miały szeroki zakres tematyczny. Dziennikarz Xavi Rocamora poprosił o wskazanie nazwiska piłkarza z grona kolegów z kadry narodowej, którego chciałby sprowadzić do Barcelony. 21-latek urodzony w Los Palacios y Villafranca podał Marca Pubilla.
To 22-letni środkowy obrońca Atletico Madryt, jedna z rewelacji ostatniego sezonu Primera Division. Mierzy 191 centymetrów wzrostu. Wywodzi się z akademii Espanyolu, dwa lata grał też w młodzieżowych drużynach Levante. Następnie w 2023 r. trafił do Almerii, a stąd już do "Los Colchoneros". Przed nim przyszłość, ma na koncie dopiero 2 spotkania w reprezentacji.
Marc Pubill i Julian Alvarez. Oto wybrańcy Gaviego. Powiedział w radiu
Padło jeszcze jedno pytanie transferowe - tym razem o zawodnika uczestniczącego w mistrzostwach świata. Również padło nazwisko gracza z czerwono-białej części stolicy Hiszpanii. Gavi odpowiedział, że sprowadziłby "Dumie Katalonii" Juliana Alvareza. W takim scenariuszu to Argentyńczyk byłby następcą Roberta Lewandowskiego. W tej chwili Polak po sobie na pozycji środkowego napastnika zostawił samotnie Ferrana Torresa, lecz "El Tiburon" nigdy nie był rasową "dziewiątką", wiele lat grał na skrzydle.
Etap "Lewego" w Barcelonie zakończył się po czterech latach (2022-2026). Według mediów Polak ma podpisać kontrakt z Chicago Fire. Jak już pisaliśmy, Przemysław Garczarczyk twierdzi, że oficjalny komunikat nadejdzie najprawdopodobniej w poniedziałek 22 czerwca.