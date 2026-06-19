Rozstanie z Lewandowskim, teraz głos prosto z MŚ. To byłby hit

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii byli w ostatnich godzinach szeroko dostępni dla dziennikarzy ze swojego kraju. Marc Cucurella o 19:00 wziął udział w konferencji prasowej, "Mundo Deportivo" miało wywiad z Erikiem Garcią, "Sport" z Danim Olmo, "Marca" z Nico Williamsem, a "As" z Gavim. Ten ostatni miał również późnym wieczorem rozmowę na antenie katalońskiego radia RAC1.

Zostało mu zadanych wiele tzw. szybkich pytań. Miały szeroki zakres tematyczny. Dziennikarz Xavi Rocamora poprosił o wskazanie nazwiska piłkarza z grona kolegów z kadry narodowej, którego chciałby sprowadzić do Barcelony. 21-latek urodzony w Los Palacios y Villafranca podał Marca Pubilla.

To 22-letni środkowy obrońca Atletico Madryt, jedna z rewelacji ostatniego sezonu Primera Division. Mierzy 191 centymetrów wzrostu. Wywodzi się z akademii Espanyolu, dwa lata grał też w młodzieżowych drużynach Levante. Następnie w 2023 r. trafił do Almerii, a stąd już do "Los Colchoneros". Przed nim przyszłość, ma na koncie dopiero 2 spotkania w reprezentacji.

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Padło jeszcze jedno pytanie transferowe - tym razem o zawodnika uczestniczącego w mistrzostwach świata. Również padło nazwisko gracza z czerwono-białej części stolicy Hiszpanii. Gavi odpowiedział, że sprowadziłby "Dumie Katalonii" Juliana Alvareza. W takim scenariuszu to Argentyńczyk byłby następcą Roberta Lewandowskiego. W tej chwili Polak po sobie na pozycji środkowego napastnika zostawił samotnie Ferrana Torresa, lecz "El Tiburon" nigdy nie był rasową "dziewiątką", wiele lat grał na skrzydle.

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Etap "Lewego" w Barcelonie zakończył się po czterech latach (2022-2026). Według mediów Polak ma podpisać kontrakt z Chicago Fire. Jak już pisaliśmy, Przemysław Garczarczyk twierdzi, że oficjalny komunikat nadejdzie najprawdopodobniej w poniedziałek 22 czerwca.

Gavi DAVID ALIAGA AFP

Gavi wraca do zdrowia RUBEN DE LA FUENTE PEREZ AFP

Robert Lewandowski i Gavi ANDER GILLENEA / AFP AFP





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