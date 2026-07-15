Rozpacz nad Sekwaną. Rozliczenia rozpoczęte. Bez litości dla Mbappe

Reprezentacja Francji do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku przystępowała jako faworyt numer jeden do tytułu. Trudno, żeby było inaczej, gdy w ataku jednej drużyny biegają: Kylian Mbappe, Michael Olise i Ousmane Dembele. Trzech bardzo mocnych kandydatów do Złotej Piłki.

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Faktycznie Francja przez turniej przechodziła jak burza, a cała ta trójka wyglądała świetnie. Nawet bardzo groźne Maroko nie dało rady przeciwstawić się "maszynie oblężniczej" stworzonej przez Didiera Deschampsa. Dopiero w półfinale nadszedł rywal godny, może z gorszymi nazwiskami, ale wybitną zespołowością.

Rozliczenia we Francji. Brutalnie o Mbappe

Mowa o Hiszpanach. Mistrzowie Europy faworytem nie byli, ale wypadli wręcz wybitnie. Drużyna dowodzona przez Luisa De La Fuente nie tyle wygrała, co wybiła Francuzom granie w piłkę z głowy. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla "La Furia Roja" i to Hiszpanie zagrają o tytuł. We Francji zaczęło się zaś rozliczanie winnych.

"Otrzymaliśmy lekcję techniki. Nic dziwnego, że Hiszpania jest najlepszą drużyną na świecie. Hiszpanie zawsze wyglądali, jakby grali w przewadze liczebnej" - ocenił Emmanuel Petit dla "RMC Sports".

"Deschamps spartolił swoje odejście. Nasza pomoc nie jest silna. Dzisiejszego wieczoru Tchouameni i Rabiot byli lata świetlne za hiszpańską linią pomocy" - wtórował mu dziennikarz Daniel Riolo.

"Całkowicie zdominowana w każdym aspekcie gry reprezentacja Francji zasłużenie przegrała w półfinale mistrzostw świata (0:2) z imponującą drużyną Hiszpanii, która powtórzyła wyczyn z Euro 2024, ponownie pokonując "Trójkolorowych". W dniu 14 lipca nie nadszedł dla nich czas chwały; Francuzi nie awansują do trzeciego z rzędu finału mistrzostw świata. Po turnieju, w którym nie musieli mierzyć się z poważnymi wyzwaniami, w piątek w Arlington "Trójkolorowi" otrzymali od Hiszpanów prawdziwą lekcję futbolu" - czytamy w "L'Equipe".

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"We wtorek Hiszpania sprawiła sensację, pokonując 2:0 faworyzowaną Francję i awansując do finału mistrzostw świata; dzięki taktycznemu majstersztykowi Hiszpanie rozwiali marzenia "Trójkolorowych" o zdobyciu trzeciego tytułu. Renomowany kwartet ofensywny Francji - z kapitanem Kylianem Mbappe, zdobywcą Złotej Piłki Ousmane'em Dembele, Bradleyem Barcolą i Michaelem Olise - został skutecznie powstrzymany dzięki połączeniu hiszpańskiego opanowania i siły. Symbolem francuskiej frustracji w końcowych minutach meczu stał się Mbappe, który otrzymał żółtą kartkę za niebezpieczne wejście w bramkarza Simona, gdy Hiszpania przypieczętowywała swoje zwycięstwo" - komentuje "france24".

Dziennikarze portalu "footmercato.net" pokusili się o wystawienie ocen Francuzom. Najniżej - na 1,5/10 oceniony został Lucas Digne. Ledwie pół stopnia wyżej otrzymał Kylian Mbappe, który ma za sobą mecz absolutnie frustrujący z perspektywy zawodnika, który strzelił w turnieju osiem goli.

"Najlepszy strzelec tych mistrzostw świata i kapitan "Trójkolorowych" był bezradny wobec doskonale zorganizowanego muru obrońców. Mimo że cofał się głęboko po piłkę, na początku meczu pojawiał się na lewym skrzydle, zawodnik Realu Madryt zakończył spotkanie z poczuciem, że dla niego ono tak naprawdę nigdy się nie zaczęło. Podobnie jak w dwóch ostatnich meczach przeciwko Hiszpanii, nie był zagrożeniem. W przypływie frustracji uderzył Unaia Simona w twarz" - uzasadniono.

"On również nie potrafił znaleźć dla siebie wolnej przestrzeni. Osaczony przez środkowych obrońców lub linię defensywną, przed przerwą ani razu nie znalazł się w odpowiedniej pozycji. W drugiej połowie zdołał wypracować dwie okazje (w 65. i 67. minucie). To jednak kropla w morzu w porównaniu z tym, co wnosił do gry od początku turnieju. Krótko mówiąc... Nie sprostał wyzwaniu" - podsumowali dziennikarze "Eurosportu".

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