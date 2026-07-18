Rozczarowani na mundialu zagrają "tylko" o brąz. Reprezentant Polski: Nikt nie będzie pamiętał

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

44 lata temu Polacy byli w takiej samej sytuacji, jak teraz Anglicy i Francuzi w mistrzostwach świata 2026. Po przegranym półfinale mundialu w 1982 roku pozostał im mecz o brązowy medal. - Czwarte miejsce jest najgorsze. Nikt później o tym nie pamięta. A trzecie to jednak podium i medal. Choć po porażce z Włochami byliśmy trochę przybyci, to nie mieliśmy problemów z motywacją - zapewnia Marek Dziuba, 53-krotny reprezentant Polski.

Kylian Mbappe i Harry Kane w strojach Francji i Anglii z opuszczonymi głowami po półfinale MŚ 2026.
Kylian Mbappe i Harry Kane byli przybici po porażce w półfinale mistrzostw świata 2026PAP/EPA / PAP/EPAPAP/EPA

Na mundialu 2026 Francja przegrała Hiszpanią 0:2, a Anglia uległa Argentynie 1:2. Obie drużyny mogą czuć rozczarowanie. Francuzi grali bowiem świetnie w ataku, ale rozbili się o hiszpański mur. Anglicy z kolei prowadzili 1:0, ale się cofnęli. Rozwścieczeni rywale rzucili się na nich i przy pomocy geniuszu Leo Messiego odwrócili losy spotkania. W sobotę Francja zagra z Anglią o brąz mundialu.

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Reprezentanci Polski wiedzą, co znaczy grać o trzecie miejsce. To przydarzyło im się najpierw w 1974 roku podczas mundialu w Niemczech, a potem osiem lat później w Hiszpanii. Z obu spotkań wyszli zwycięsko. Brazylię pokonali 1:0, a Francję 3:2.

Mundial 1982. Nago pod mokrym prześcieradłem

Dziuba wraca myślami do półfinału z Włochami. I przypomina dobrze już znane okoliczności. - Mieliśmy fatalne warunki pobytowe. W Barcelonie i Vigo spaliśmy w hotelach bez klimatyzacji, a wtedy były upały stulecia. Co z tego, że spałem nago pod zmoczonym zimną wodą prześcieradłem, skoro za chwile było suche - wspomina. - Zamiast wypocząć. Trudno było mówić o regeneracji przed Włochami.

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Polacy z Włochami przegrali 0:2. Dziuba nadal uważa, że tego spotkania można było nie przegrać. I nakręca się, kiedy pytam o wspomnienia. - Przede wszystkim nie było faulu Stefana Majewskiego, a potem po centrze z rzutu wolnego Paolo Rossi faulował Pawła Janasa. Do tego gdyby Jasiu Kupcewicz kopnął ciut bardziej dokładnie to nie byłoby słupka tylko gol - uważa Dziuba. - Zagraliśmy też bez Zbigniewa Bońka, a to jakby Włochom zabrać Rossiego. Do tego nie mógł wystąpić też Andrzej Szarmach, a Dino Zoff bardzo się go bał, bo strzelał mu bramkę za bramką. Po meczu mówił, że to dla niego była wielka ulga, kiedy go zabrakło.

Polacy zagrali więc o trzecie miejsce z rozczarowaną Francją, która po rzutach karnych uległa Niemcom. W końcu zamieszkali w hotelu z klimatyzacją i jak podkreśla Dziuba był to ogromny plus. Do tego rywale nie zagrali najsilniejszym składem, ale to nie był problem biało-czerwonych.

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- To jednak była reprezentacja Francji, a nie jakieś ogórki, tylko zespół na światowym poziomie. Dużo dało nam to, że przyjechaliśmy dzień wcześniej i można było przespać się w normalnych warunkach. To już nam dało kopa - przyznaje Dziuba. - Dla nas to była szansa grania o coś, bo czwarte miejsce jest najgorsze. A trzecie to zawsze napisana historia i powtórka z 1974 roku. Za to jest medal mistrzostw świata. To jest sukces na cały życie, więc byliśmy bardzo zmotywowani. Nic więcej nie było trzeba. Co nas interesowało, że Francuzi wystawili słabszy skład. Zresztą tam było 20 najlepszych francuskich zawodników. Wszyscy byli świetni.

Mistrzostwa świata 2026. "Nie chce mi się wierzyć, że Anglicy czy Frncuzi nie będą chcieli medalu"

W sobotę naprzeciwko siebie staną dwie rozczarowane drużyny - Francji i Anglii. - My głęboko wierzyliśmy w siebie, ale rzeczywiście nie wiem, jak do tego podejdą Francuzi i Anglicy. Nie chcę mi się jednak wierzyć, by nie chcieli medalu. Wtedy witały nas tłumy, były wizyty w zakładach pracy. I wciąż jest to wspominane. Niedawno na Stadionie Narodowym wręczano nam pamiątkowe statuetki - zaznacza Dziuba. - Gdybyśmy zajęli czwarte miejsce, to raczej nikt by o tym nie pamiętał. Nie przypuszczam, żeby Francuzi i Anglicy podeszli do tego meczu obojętnie, czy będzie trzecie, czy czwarte.

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W finale Dziuba stawia na Argentynę. - Spotkają się dwie znakomite drużyny. Przed mundialem mówiłem, że wygra Argentyna. Trochę potem się wahałem, ale zobaczyłem, jak rzucili się na Anglików, to jestem przekonany, że obronią mistrzostwo świata.

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Wojciech Kulak
Piłkarz w granatowej koszulce z numerem 10 zasłania twarz dłonią podczas meczu piłkarskiego, sprawiając wrażenie rozczarowanego.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana na ramieniu gestykuluje z wyrazem zaskoczenia lub frustracji na twarzy podczas meczu.
Harry KaneROBERTO SCHMIDT / AFP AFP
Dwóch piłkarzy reprezentacji Anglii w białych strojach na murawie, jeden siedzi z wyraźnym zmęczeniem na twarzy, drugi stoi za nim i kładzie mu ręce na ramionach w geście wsparcia.
Harry Kane i Jude BellinghamCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP


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