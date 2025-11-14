Eliminacje do mistrzostw świata 2026 powoli dobiegają końca. Znamy już ponad połowę z 48 uczestników. Wśród nich są oczywiście gospodarze, czyli USA, Kanada i Meksyk. Awans wywalczyły już sobie takie potęgi jak Argentyna, Brazylia czy Francja. Już teraz wiadomo, że kibice zobaczą na turnieju absolutnych debiutantów. Ze strefy azjatyckiej awans wywalczyły reprezentacja Jordanii, Uzbekistanu czy Republika Zielonego Przylądka.

Curacao o krok od awansu na mundial

Zdecydowaną większość finalistów poznamy w najbliższych dniach, a kibice z całego świata spoglądają na małą wyspę leżącą na Morzu Karaibskim, czyli Curacao. To właśnie ten kraj jest od historycznego awansu na mundial, a minionej nocy rozbił Bermudy 7:0.

Curacao po pięciu meczach grupy B ma na swoim koncie 11 punktów, czyli o jedno "oczko" więcej niż Jamajka. Przed zespołami w grupie B zostało już tylko jedno spotkanie. Na 19 listopada zaplanowano prawdziwy hit Jamajka - Curacao, który zdecyduje o bezpośrednim awansie. Warto jednak podkreślić, że drogi na mundial przed Curacao nie zamknie nawet ewentualna porażka. Awans na turniej uzyskają bowiem dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc z trzech eliminacyjnych grup.

Curacao ma powierzchnię 444 kilometrów kwadratowych i liczy niespełna 160 tysięcy mieszkańców. Jeśli reprezentacja tego kraju awansuje na mundial to stanie się najmniejszą w historii (pod względem liczby ludności), która wywalczyła awans. Do tej pory najmniej ludna jest Islandia (zagrała na mundialu w 2018 roku, ok. 404 tys. mieszkańców - przyp. red.).

Zaskakujące rozstrzygnięcia w strefie CONCACAF

Curacao może nie być jedynym sensacyjnym finalistą ze strefy CONCACAF. Na pozycji lidera w grupie A znajduje się Surinam, który minionej nocy pokonał Salwador 4:0. Reprezentacja tego kraju jest niepokonana (ma 9 pkt na swoim koncie) i o jedno "oczko" wyprzedza Panamę. Surinam w ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Gwatemalą, a Panama podejmie Salwador.

