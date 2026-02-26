Norweski futbol przeżywa w ostatnich miesiącach momenty chwały. Reprezentacja prowadzona przez Stale Solbakkena zdominowała swoją grupę eliminacyjną, bardzo pewnie zdobywając awans na tegoroczne mistrzostwa świata. O skali ich dominacji świadczy fakt, że w ośmiu spotkaniach zdobyli komplet punktów, notując bilans bramkowy 37:5. Do historii przeszło zwycięstwo 11:1 nad Mołdawią. Norwedzy upokorzyli również Włochów, wygrywając z byłymi mistrzami świata 3:0 i 4:1.

Na mundialu w Ameryce Północnej Norwegia trafiła do wymagającej grupy, w której zmierzy się z Francją, Senegalem oraz zwycięzcą barażu interkontynentalnego (Boliwia, Irak lub Surinam). Wielu ekspertów wskazuje Norwegów jako jednych z kandydatów do miana "czarnych koni". I trudno się temu dziwić, wszak do największych gwiazd drużyny należą czołowi zawodnicy Premier League Erling Haaland oraz Martin Odegaard.

Norwegowie chcą naturalizacji Rosjanina. Przed nim szansa wyjazdu na mundial

Kadra narodowa nie jest jednak jedynym powodem do dumy dla Norwegów. Od wielu lat znakomicie w europejskich pucharach spisuje się Bodo/Glimt. Poprzedni sezon ówczesny mistrz Norwegii zakończył na szczeblu 1/2 finału Ligi Europy. W tym sezonie o Norwegach znowu usłyszał cały piłkarski świat. We wtorek Bodo/Glimt wygrali 1:2 na San Siro z Interem Mediolan i sensacyjnie wyeliminowali z rozgrywek finalistę ostatniej edycji Ligi Mistrzów. W 1/8 finału Champions League zagrają z Manchesterem City lub Sportingiem Lizbona.

Jednym z bohaterów Bodo/Glimt jest bramkarz Nikita Haikin. Urodzony w Izraelu golkiper dysponuje również brytyjskim paszportem, a na arenie międzynarodowej występuje pod rosyjską flagą. Tuż po triumfie nad "Nerazzurri" w Norwegii rozgorzała dyskusja o przyśpieszeniu przyznania obywatelstwa, o które golkiper wniosek złożył ponad rok temu. W tej sprawie interweniować ma również norweska federacja. Specjalny apel do premiera Norwegii Jonasa Gahr Stoere złożył znany dziennikarz sportowy Ernst A. Lersveen.

- Panie premierze, jeżeli wywalczył pan wydającą się niemożliwą zmianę restrykcyjnych godzin zakazu serwowania piwa podczas nocnych meczów MŚ, to chyba jest pan w stanie wyciągnąć papiery Haikina ze stosu podań w urzędzie imigracyjnym i położyć je na wierzchu. Chyba że chce pan oglądać piłki wpadające do naszej bramki podczas mistrzostw świata. Bo my nie - stwierdził komentator sportowy cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W opinii Norwegów naturalizowanie Haikina byłoby bardzo dobrym bodźcem dla ich kadry. Bowiem to właśnie pozycja bramkarza wydaje się być tą najbardziej newralgiczną. W eliminacjach norweskiej bramki strzegł Oerjan Nyland. 35-latek ma jednak ogromne problemy z regularną grą w klubie - w barwach hiszpańskiej Sevilli w tym sezonie zagrał tylko sześciokrotnie, po raz ostatni w La Liga było to 12 września.

Tottenham, Bodo/Glimt MATS TORBERGSENNTBAFP AFP

Wyniki losowania fazy grupowej mistrzostw świata 2026 Photo by MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP

Erling Haaland i Martin Odegaard mogą wprowadzić Norwegią na mundial FREDRIK VARFJELL / NTB / AFP AFP

Dalibor Svrcina - Flavio Cobolli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport