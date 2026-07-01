W starciu ze Szwecją Kylian Mbappe trafił do siatki już w 21. minucie. Wtedy jego trafienie nie zostało jednak uznane ze względu na ofsajd. Jeszcze przed przerwą 27-latek zdobył jednak upragnioną bramkę, a w drugiej połowie skompletował dublet, puentując triumf mistrzów świata z 2018 roku 3:0.

Popis Kyliana Mbappe pozwolił mu awansować na fotel lidera klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców MŚ 2026. Francuz ma na koncie sześć goli, podobnie jak Leo Messi, lecz w przeciwieństwie do Argentyńczyka zdołał dołożyć do tego także dwie asysty.

Występem asa Realu Madryt we wczorajszym meczu zachwyca się kremlowska agencja TASS, nazywając go w wymowny sposób.

MŚ 2026. Kylian Mbappe błyszczy, Francja gra dalej. Wymowna reakcja z Rosji

- Najlepszy dyktator w historii - piszą o Kylianie Mbappe w Rosji. To określenie, które często pojawia się w kontekście 27-latka, ze względu na jego pozycję najpierw w PSG, a teraz także w Realu Madryt oraz reprezentacji Francji.

- W sieci pojawiają się nawet nagrania na których Mbappe obserwuje treningi z trybun, kontrolując każdy ruch kolegów z drużyny lub "wydaje rozkazy", decydując, kto powinien przejąć opaskę kapitana po zejściu z boiska - zaznacza TASS.

Dodaje jednak przy tym, że takiego dowódcy można ze świecą szukać. Zwłaszcza, jeśli patrzymy na ostatnie mundialowe popisy Kyliana Mbappe.

- Jeśli jest dyktatorem, to prawdopodobnie najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym w historii piłki nożnej. Mbappe konsekwentnie angażuje się w grę, nie stając się przy tym samolubną gwiazdą. Reprezentacja Francji jest silna jako zespół, a mecz ze Szwecją był tego dobitnym przykładem. Oprócz Mbappe znakomicie spisali się: Bradley Barcola, Ousmane Dembele i Michael Olise, wnosząc kluczowy wkład w atak zespołu - czytamy.

O awans do ćwierćfinału mistrzostw świata Francja zagra z reprezentacją Paragwaju, a Kylian Mbappe kolejny raz może okazać się kluczowy, tocząc walkę o koronę króla strzelców północnoamerykańskiej imprezy, którą żyje teraz cały piłkarski glob.

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP





Szkocja szykuje się do starcia z Brazylią. Stawką jest awans na Mistrzostwach Świata. WIDEO Polsat Sport © 2026 Associated Press