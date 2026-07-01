Rosjanie ogłaszają. Okrzyknęli go dyktatorem. I to najlepszym w historii

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Francji awansowała do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata. W nocy z wtorku na środę finaliści poprzedniego mundialu ograli 3:0 reprezentację Szwecji, która ograła polską kadrę w finale baraży. Wielki udział w zwycięstwie "Trójkolorowych" miał ich kapitan - Kylian Mbappe, który po meczu został w Rosji okrzyknięty "dyktatorem". I to nie byle jakim. Do takiego sformułowania pewnie zresztą zdołał się już przyzwyczaić.

Kylian Mbappe w białej koszulce i czarnej czapce ściska dłonie kibiców, otoczony przez ochroniarzy w garniturach.
Kylian Mbappe przedzierający się przez tłum kibicówDaniel BELOUMOU OLOMO / AFP AFP

W starciu ze Szwecją Kylian Mbappe trafił do siatki już w 21. minucie. Wtedy jego trafienie nie zostało jednak uznane ze względu na ofsajd. Jeszcze przed przerwą 27-latek zdobył jednak upragnioną bramkę, a w drugiej połowie skompletował dublet, puentując triumf mistrzów świata z 2018 roku 3:0.

Popis Kyliana Mbappe pozwolił mu awansować na fotel lidera klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców MŚ 2026. Francuz ma na koncie sześć goli, podobnie jak Leo Messi, lecz w przeciwieństwie do Argentyńczyka zdołał dołożyć do tego także dwie asysty.

Mbappe bije kolejne rekordy. Historia dzieje się na naszych oczach

Występem asa Realu Madryt we wczorajszym meczu zachwyca się kremlowska agencja TASS, nazywając go w wymowny sposób.

MŚ 2026. Kylian Mbappe błyszczy, Francja gra dalej. Wymowna reakcja z Rosji

- Najlepszy dyktator w historii - piszą o Kylianie Mbappe w Rosji. To określenie, które często pojawia się w kontekście 27-latka, ze względu na jego pozycję najpierw w PSG, a teraz także w Realu Madryt oraz reprezentacji Francji.

- W sieci pojawiają się nawet nagrania na których Mbappe obserwuje treningi z trybun, kontrolując każdy ruch kolegów z drużyny lub "wydaje rozkazy", decydując, kto powinien przejąć opaskę kapitana po zejściu z boiska - zaznacza TASS.

Koszmar pogromców Polaków. Chaos, latały kosze na śmieci. Byli przerażeni

Dodaje jednak przy tym, że takiego dowódcy można ze świecą szukać. Zwłaszcza, jeśli patrzymy na ostatnie mundialowe popisy Kyliana Mbappe.

- Jeśli jest dyktatorem, to prawdopodobnie najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym w historii piłki nożnej. Mbappe konsekwentnie angażuje się w grę, nie stając się przy tym samolubną gwiazdą. Reprezentacja Francji jest silna jako zespół, a mecz ze Szwecją był tego dobitnym przykładem. Oprócz Mbappe znakomicie spisali się: Bradley Barcola, Ousmane Dembele i Michael Olise, wnosząc kluczowy wkład w atak zespołu - czytamy.

O awans do ćwierćfinału mistrzostw świata Francja zagra z reprezentacją Paragwaju, a Kylian Mbappe kolejny raz może okazać się kluczowy, tocząc walkę o koronę króla strzelców północnoamerykańskiej imprezy, którą żyje teraz cały piłkarski glob.

Zobacz również:

Karol Nawrocki i Donald Tusk odpowiedzieli na inicjatywę księdza Jana Byrta
Sportowe życie

Luterański ksiądz ogłasza. Nawrocki, a potem Tusk. Obaj na kościelnej liście

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w białej sportowej kurtce z kapturem i okularach przeciwsłonecznych, na kurtce widoczne logo reprezentacji Francji.
Kylian MbappeJAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana na ramieniu, grymaszący z bólu lub rozczarowania, na tle rozmytej publiczności.
Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP


Szkocja szykuje się do starcia z Brazylią. Stawką jest awans na Mistrzostwach Świata. WIDEOPolsat Sport© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja