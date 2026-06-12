Rosja obok Polski. Zaskakująca decyzja FIFA. Komunikat spod Kremla

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Mistrzostwa świata rozpoczęły się już na dobre. O meczu otwarcia zakończonym zwycięstwem Meksyku nad Republiką Południowej Afryki 2:0 pisze się wiele i to z różnych powodów. Jednym z nich jest obecność na Estadio Azteca flagi Rosji, która przyozdobiła dach legendarnego obiektu obok między innymi polskiej flagi. O sprawie rozpisuje się między innymi kremlowska agencja TASS, a także media z kraju Władimira Putina ciesząc się z "braku rusofobii".

Stadion Estadio Azteca podczas mundialu 2026, widoczne flagi, dym, napisy FIFA i tłum na trybunach.
Mundial 2026. Rosyjska flaga zawisła nad Estaido AztecaAlfredo ESTRELLA / AFP / Juancho Torres / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Tegoroczne mistrzostwa świata otworzył czwartkowy mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Współgospodarze imprezy udźwignęli ciężar oczekiwań swoich kibiców, wygrywając 2:0 po trafieniach Juliana Quinonesa oraz Raula Jimeneza.

Samo spotkanie nie było może wielkim widowiskiem, ale miało osobliwy przebieg. Sędzia Wilton Sampaio pokazał w nim bowiem aż trzy czerwone kartki. Obejrzeli je Yaya Sithole oraz Themba Zwane po stronie RPA i - już w doliczonym czasie - meksykański obrońca Cesar Montes.

Wystarczył mecz otwarcia. Takich scen na mistrzostwach świata nie było od 28 lat

Tegoroczny mundial został zainaugurowany na legendarnym Estadio Azteca - pierwszym obiekcie, który gości na swojej murawie trzecią piłkarską imprezę czterolecia.

Mundial 2026. Rosyjska flaga na Estadio Azteca. Nieopodal polskiej

Dach meksykańskiej "świątyni futbolu" został przyozdobiony flagami państw zrzeszonych w FIFA - nie tylko tymi, które biorą udział w mistrzostwach świata, a także między innymi Polski.

Dla wielu zaskakującą czy może wręcz skandaliczną decyzją może okazać się jednak fakt, że na dachu Estadio Azteca znalazło się także miejsce dla flagi Rosji, choć ta wciąż jest zawieszona w międzynarodowych strukturach piłkarskich, co podkreśla kremlowska agencja TASS, rozpisując się o tej sprawie.

Od 2022 roku rosyjskie kluby i reprezentacje narodowe są wykluczone z rozgrywek FIFA i Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Mimo to na dachu stadionu, obok flag innych federacji członkowskich FIFA, powiewała flaga rosyjska
chwali się TASS

Podkreśla przy tym, że flaga Rosji była obecna także na trybunach, gdzie wnieśli ją kibice pochodzący z kraju rządzonego przez Władimira Putina.

"Nie będę płakał za Robertem". Zbigniew Boniek usłyszał pytanie na temat Lewandowskiego

Ten fakt natychmiast odbił się szerokim echem w rosyjskich mediach. - Dobrze, że organizatorzy od razu wykazali się brakiem rusofobii i wywiesili rosyjską flagę na jednym z najważniejszych stadionów świata - napisał choćby serwis News.sportbox.ru.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski
Robert Lewandowski

Mundial już się zaczął. Decyzja ws. Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Podświetlone logo FIFA na białym tle obok grupy flag na tle nocnego nieba i bezlistnych drzew.
Siedziba FIFA w ZurychuPhoto by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEOSARAH LAI / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja