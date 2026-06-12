Tegoroczne mistrzostwa świata otworzył czwartkowy mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Współgospodarze imprezy udźwignęli ciężar oczekiwań swoich kibiców, wygrywając 2:0 po trafieniach Juliana Quinonesa oraz Raula Jimeneza.

Samo spotkanie nie było może wielkim widowiskiem, ale miało osobliwy przebieg. Sędzia Wilton Sampaio pokazał w nim bowiem aż trzy czerwone kartki. Obejrzeli je Yaya Sithole oraz Themba Zwane po stronie RPA i - już w doliczonym czasie - meksykański obrońca Cesar Montes.

Tegoroczny mundial został zainaugurowany na legendarnym Estadio Azteca - pierwszym obiekcie, który gości na swojej murawie trzecią piłkarską imprezę czterolecia.

Mundial 2026. Rosyjska flaga na Estadio Azteca. Nieopodal polskiej

Dach meksykańskiej "świątyni futbolu" został przyozdobiony flagami państw zrzeszonych w FIFA - nie tylko tymi, które biorą udział w mistrzostwach świata, a także między innymi Polski.

Dla wielu zaskakującą czy może wręcz skandaliczną decyzją może okazać się jednak fakt, że na dachu Estadio Azteca znalazło się także miejsce dla flagi Rosji, choć ta wciąż jest zawieszona w międzynarodowych strukturach piłkarskich, co podkreśla kremlowska agencja TASS, rozpisując się o tej sprawie.

Od 2022 roku rosyjskie kluby i reprezentacje narodowe są wykluczone z rozgrywek FIFA i Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Mimo to na dachu stadionu, obok flag innych federacji członkowskich FIFA, powiewała flaga rosyjska

Podkreśla przy tym, że flaga Rosji była obecna także na trybunach, gdzie wnieśli ją kibice pochodzący z kraju rządzonego przez Władimira Putina.

Ten fakt natychmiast odbił się szerokim echem w rosyjskich mediach. - Dobrze, że organizatorzy od razu wykazali się brakiem rusofobii i wywiesili rosyjską flagę na jednym z najważniejszych stadionów świata - napisał choćby serwis News.sportbox.ru.

Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP