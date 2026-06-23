Ronaldo usłyszał o Messim i nie wytrzymał. Te obrazki poszły w świat, już jest głośno

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Rywalizacja Leo Messiego i Cristiano Ronaldo elektryzuje kibiców na całym świecie od lat. Wiele wskazuje na to, że obaj zawodnicy po raz ostatni grają na mistrzostwach świata i ponownie toczą korespondencyjny pojedynek. Powody do radości po meczach drugiej kolejki na mundialu mają obaj. Ronaldo dostał nawet pytanie o Messiego, ale jego reakcja była więcej niż wymowna.

Leo Messi i Cristiano Ronaldo
Leo Messi i Cristiano RonaldoPhoto by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Photo by Jose Breton / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

Przed czterema laty wydawało się, że zarówno Cristiano Ronaldo jak i Leo Messi rozgrywają swoje ostatnie mistrzostwa świata. Jednak cztery lata później obaj zawodnicy są aktywnymi piłkarzami i co więcej, ponownie grają na mundialu. I podobnie jak przed czterema laty, obaj przyjechali na turniej z jasnym celem - zdobyć tytuł mistrza świata. Messiemu ta sztuka udała się w Katarze, a Ronaldo na najważniejszy tytuł w piłce nożnej wciąż czeka.

Porównań oby zawodników nie brakuje. Głośno jest przede wszystkim o kapitanie reprezentacji Argentyny, który w dwóch meczach zdobył już pięć bramek i został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Nieco inaczej pisało i mówiło się o Ronaldo. Portugalczyk zanotował słabszy występ przeciwko Demokratycznej Republice Konga i został skrytykowany za to, co pokazał.

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Ronaldo zapytany o Messiego. Wymowna reakcja

Poprawa wybitnego Portugalczyka nastąpiła w rywalizacji przeciwko Uzbekistanowi. Portugalia wygrała aż 5:0, a sam CR7 zdobył dwie bramki i przynajmniej na moment uciszył swoich krytyków. Porównań z Messim Portugalczyk jednak nie uniknie, bo obaj zawodnicy od dawna toczą pewnego rodzaju bój o miano najwybitniejszego zawodnika w historii piłki nożnej. Ronaldo po starciu z Uzbekistanem został nawet zapytany o kapitana Argentyńczyków.

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Reprezentant Portugalii udzielał standardowych wywiadów po meczu. Jak można zobaczyć na nagraniu udostępnionym przez znanego dziennikarza, Fabrizio Romano, w pewnym momencie jeden z dziennikarzy zaczyna pytać o Messiego właśnie. Żurnalista zdążył powiedzieć tylko, że "wczoraj Messi zdobył dwa gole..." i nie zdołał już dokończyć.

Gdy tylko Portugalczyk usłyszał nazwisko reprezentanta Argentyny, odwrócił wzrok, wskazał na innego dziennikarza i rzucił wymowne "dalej". Mina Ronaldo też zdradzała, że nie chce mówić o Messim i poprosił o kolejne pytanie. Jest pewne, że jego reakcja będzie jedną z najważniejszych "informacji" w mediach sportowych w najbliższych godzinach. Zachowanie Ronaldo podsyci jedynie wszelkie domysły i spekulacje dotyczące jego rywalizacji z Messim.

Piłkarz portugalskiej reprezentacji w czerwonym stroju z numerem 7 wyraża radość po zdobyciu gola, otoczony przez kibiców na trybunach.
Cristiano RonaldoMIGUEL A. LOPESPAP
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News


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