Ronaldo stracił rozum. Kara może być straszliwa. Co z mundialem? Jest bardzo gorąco

Ten mecz Cristiano Ronaldo może zapamiętać na długo, chociaż zapewne jak najszybciej chciałby wyrzucić go ze swojej głowy.

Reprezentacja Portugalii w przedostatniej kolejce fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata przegrała z Irlandią, czym skomplikowała sobie sytuację w walce o mundial na ostatniej prostej.

W drugiej połowie bezpośrednią czerwoną kartkę otrzymał Cristiano Ronaldo, który w polu karnym rywali zachował się skandaliczne. Na lekkie popchnięcie zareagował mocnym uderzeniem łokciem w plecy rywala. Nie ma wątpliwości, że piłkarz Portugalii zrobił to z premedytacją i został za to ukarany.

Rozwiń

Po interwencji VAR sędzia pokazał Ronaldo czerwoną kartkę. Lider reprezentacji Portugalii później kontynuował swoje "show" i ironicznie podziękował irlandzkim kibicom za to, że wcześniej go prowokowali.

Portugalia drży. Ronaldo zachował się fatalnie i teraz może ponieść poważne konsekwencje

Należy pamiętać o tym, że Ronaldo na boisku zachował się w sposób agresywny, wymierzając rywalowi cios łokciem w okolice kręgosłupa. Najniższy wymiar kary to jedno, ostatnie spotkanie fazy grupowej z Armenią.

Może być jednak o wiele gorzej. Ronaldo może zostać ukarany nawet na dwa lub, w najgorszym przypadku, na trzy spotkania. To by oznaczało, że kapitan Portugalczyków nie zagra w dwóch pierwszych meczach fazy grupowej mistrzostw świata, jeśli jego reprezentacja na nie awansuje.

Zachowanie Cristiano Ronaldo odbiło się bardzo szerokim echem w piłkarskim świecie. Z Portugalczyka śmieją się nawet w... San Marino.

- Cristiano Ronaldo za chwilę: "Messiemu wyciągają tylko żółte kartki w meczach i są one przesadzone. Ale dostać czerwoną, nie każdy to potrafi" - napisał żartobliwie profil San Marino Futbol na portalu "X".

Jest to oczywiste nawiązanie do niedawnego wywiadu Ronaldo z Piercem Morganem. Piłkarz powiedział w nim, że wygranie mistrzostw świata nie jest jego wielkim marzeniem, a ewentualne zwycięstwo Portugalii byłoby o wiele większym wydarzeniem niż wygrana Argentyny, ponieważ "Albicelestes" sięgali po taki triumf już dwukrotnie w swojej historii.

Rozwiń

Co ciekawe, tuż przed meczem na konferencji prasowej Ronaldo wypowiedział następujące słowa: "Mam nadzieję, że będą na mnie mocno gwizdać. Obiecuję, że postaram się być grzeczny".

Irlandia - Portugalia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Cristiano Ronaldo miał sporo powodów do świętowania w drugiej połowie meczu Portugalia - Polska Luis Vieira/Associated Press/East News - x.com/sport_tvppl East News

Cristiano Ronaldo, w tle Bruno Fernandes, 04.06.2025 r. MARTIN MEISSNER East News

W trakcie meczu z Polską wyrazy niezadowolenia z pracy arbitra były w wykonaniu Cristiano Ronaldo "stałym fragmentem gry" AFP

Cristiano Ronaldo MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP