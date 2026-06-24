Ronaldo odebrał Messiemu ostatnią szansę. Nie uda się. To już przesądzone

Lionel Messi tegoroczny mundial rozpoczął atomowo. Trzy gole w meczu z Algierią, dwa w potyczce z Austrią. Jak na razie dla Argentyny na tym turnieju strzela tylko on.

Obrońcy tytułu mają już zapewniony awans do 1/16 finału. Ale zanim przystąpią do fazy pucharowej, mogą jeszcze urządzić kanonadę w ostatnim występie zasadniczej części zmagań. Czeka na nich Jordania, jeden z czterech debiutantów w światowym czempionacie i najsłabsza ekipa grupy J.

Lionel Messi mknie po tytuł króla strzelców finałów MŚ. Tego berła w przebogatej kolekcji jeszcze nie ma

Z pięcioma trafieniami na koncie Messi otwiera obecnie klasyfikację turniejowych strzelców. Trudno sobie wyobrazić, by bramkowego dorobku nie poprawił w konfrontacji z Jordańczykami. Najbliższy rywal zajmuje 63. lokatę w rankingu FIFA i już po dwóch spotkaniach stracił szanse na wyjście z grupy (1:3 z Austrią, 1:2 z Algierią).

Jeśli kapitan MŚ utrzyma snajperski rytm, już w fazie grupowej może strzelić przynajmniej tyle goli, ile w całym turnieju przed czterema laty - czyli siedem. W tej chwili jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu króla strzelców. Berło w wieku 39 lat? To byłoby wydarzenia absolutnie bez precedensu.

W 22 poprzednich mundialach odnajdujemy tylko jednego zawodnika, który okazał się najlepszym strzelcem turnieju finałowego, będąc już w czwartej dekadzie życia. Dokonał tego Davor Suker w Coupe de Monde '98. Chorwacki egzekutor miał wtedy 30 lat i 196 dni.

Tymczasem średnia wieku wszystkich piłkarzy z tytułem króla strzelców MŚ wynosi ledwie 24,7.

Tu ważne zastrzeżenie. W 2010 roku po pięć bramek zdobyli Diego Forlan, Thomas Mueller, Wesley Sneijder i David Villa. Tytuł przypadł w udziale 20-letniemu Muellerowi z uwagi na największą liczbę asyst. Forlan otarł się o Złotego Buta w wieku 31 lat.

Od poniedziałku Messi prowadzi w klasyfikacji wszech czasów - w finałach MŚ zdobył łącznie już 18 bramek. Jest także najstarszym autorem mundialowego hat-tricka. Ale już wiadomo, że po tym turnieju nie znajdzie się w TOP 3 najbardziej leciwych zdobywców gola.

Taki awans uniemożliwił mu Cristiano Ronaldo, we wtorek trafiając do siatki (dwukrotnie) w starciu z Uzbekistanem. W dniu meczu Portugalczyk miał 41 lat i 138 dni. Na trzecim miejscu notowany jest jego rodak Pepe (39 lat 283 dni), który ostatniego gola strzelił w MŚ 2018. Niedościgniony pozostaje Kameruńczyk Roger Milla - na liście strzelców zameldował się, mając 42 lata i 39 dni (World Cup '94).

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Lionel Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Lionel Messi Luis ROBAYO AFP

Chorwat Davor Suker pozostaje jedynym piłkarzem, który po ukończeniu 30. roku życia sięgnął po tytuł króla strzelców mundialu IMAGO Newspix.pl





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP