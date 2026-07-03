Rollercoaster w Toronto. Legenda pożegnana z honorami. To zdjęcie mówi wszystko

Los chciał, że w 1/16 finału mistrzostw świata 2026 roku spotkali się ze sobą starzy bardzo dobrzy przyjaciele z Realu Madryt. Portugalia prowadzona przez kapitana - Cristiano Ronaldo rywalizowała z Chorwacją prowadzoną przez Lukę Modricia. Od początku wydawało się jasne, że dla jednego z nich będzie to koniec.

W Polsce było już po 3:00, nokaut w meczu Portugalii. Bohater był jeden



Nie było jedynie jasne, co się zakończy. W przypadku Modricia wszyscy byli przekonani, że "Lukita" już na pewno odwiesi reprezentacyjną koszulkę na kołek, ale pojawiały się nawet doniesienia, że być może Modrić zakończy swoją profesjonalną karierę właśnie po ostatnim spotkaniu na mundialu.

Modrić pożegnał się z reprezentacją. Epicki wieczór

Ostatecznie mecz był prawdziwym rollercoasterem dla obu zespołów. Po dość nudnej pierwszej połowie przyszła szalona druga, która trwała blisko 65 minut. Ostatecznie lepsi okazali się Portugalczycy, którzy wygrali 2:1. Jednego z goli strzelił Cristiano Ronaldo, który tym samym otworzył licznik trafień w fazie pucharowej mundialu.

To już koniec Cristiano Ronaldo. Siostra ogłasza. "Ostatni taniec"



Po ostatnim gwizdku sędziego byliśmy świadkami przepięknych obrazków. Ronaldo z Modriciem ucięli sobie krótką pogawędkę na środku boiska. Wszystko zakończyło się przyjacielskim uściskiem między tą dwójką. Obaj przyjaźnią się jeszcze od czasów wspólnej gry w Realu Madryt.

Nie znamy jeszcze oficjalnej decyzji Luki Modricia, ale jasne jest, że Chorwat rozegrał swój ostatni mecz w narodowych barwach. Rozpoczął swoją karierę reprezentacyjną w marcu 2026 roku, zakończył ponad 20 lat później. Uzbierał 202 występy, 29 goli i 32 asysty. Z Chorwatami zdobył srebrny i brązowy medal mistrzostw świata.

Cristiano Ronaldo COLE BURSTON AFP

Luka Modrić AFP

Luka Modrić PAUL ELLIS AFP





Jasmine Paolini - Viktorija Golubic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport