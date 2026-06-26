Rodzinny dramat trenera Francji. Prośba do FIFA. Skandaliczna decyzja

Reprezentacja Francji bardzo udanie rozpoczęła turniej mistrzostw świata 2026. Na otwarcie podopieczni Didiera Deschampsa pokonali Senegalczyków 3:1. W drugiej kolejce bez kłopotów "Trójkolorowi" poradzili sobie z Irakiem, zapewniając sobie awans do kolejnej fazy turnieju.

Kwestią do rozwiązania pozostało jedynie to, które miejsce ostatecznie zajmą mistrzowie świata z 2018 roku. Rozwiązanie mieliśmy poznać w ostatnim meczu grupowym. W tymże Francuzi musieli stawić czoła jednej z rewelacji ostatnich miesięcy w europejskiej piłce reprezentacyjnej - Norwegii.

FIFA odmówiła Francji. Bez czarnych opasek z Norwegią

Francuzi w tym spotkaniu musieli radzić sobie bez swojego trenera. Przed meczem Didier Deschamps przeżył swoją rodzinną tragedię. Zmarła matka selekcjonera "Trójkolorowych". Deschamps wyjechał więc z USA, aby udać się na pogrzeb. Przy ławce trenerskiej zastąpił go Stephan Guy.

Francuzi chcieli uczcić pamięć po matce Deschampsa. W związku z tym federacja zgłosiła się do FIFA z prośbą o założenie czarnych opasek na ramiona. Jak się okazuje FIFA nie wyraziła na to zgody. O szczegółach tej bez wątpienia skandalicznej decyzi rozpisują się dziennikarze "The Athletic".

"Deschamps nie pojawi się dziś przy linii bocznej boiska, ponieważ we wtorek we Francji odbywa się pogrzeb jego matki. Zespół Francji poprowadzi dziś asystent trenera, Guy Stephan. Kilka minut później Francuska Federacja Piłkarska (FFF) opublikowała jednak wyjaśnienie, informując, że FIFA poinformowała ją, iż minuta ciszy została wcześniej zaplanowana dla uczczenia ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak podała FFF, FIFA odrzuciła również wniosek Francji o założenie czarnych opasek na znak żałoby po matce Deschampsa. Zwrócono się do FIFA z prośbą o komentarz w tej sprawie" - wyjaśniono.

Didier Deschamps NICOLAS TUCAT / AFP AFP





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