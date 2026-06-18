Rodzinny dramat Messiego. Co dalej z mundialem? Podano najnowsze informacje

Argentyna udanie rozpoczęła batalię o obronę tytuły mistrza świata. W pierwszym meczu grupowym rozbiła 3:0 Algierię. Bohaterem spotkania okazał się Lionel Messi.

Kapitan "Albicelestes" zdobył wszystkie trzy bramki. Na listę strzelców wpisywał się w 19., 59. i 75. minucie. Objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji turniejowych snajperów i jednocześnie dogonił Miroslava Klose, dotychczasowego lidera pod względem liczby strzelonych goli w finałach MŚ (16).

Messi już zachwyca na mundialu, ale myślami jest w Rosario. Stan zdrowia jego ojca uległ pogorszeniu

- Płakałem po pierwszym golu, tak… ale to było coś całkowicie niezwiązanego z piłką nożną. Przeżyłem kilka trudnych dni, ale jestem wdzięczny całej ekipie i moim kolegom z drużyny, ponieważ są przy mnie, dając mi ogromną siłę - powiedział Messi krótko po zakończeniu meczu z Algierią.

Nieco więcej światła na tę sprawę rzucił Lionel Scaloni. Selekcjoner obrońców tytułu również nie krył poruszenia, gdy w 79. minucie ściągał strzelca trzech goli z murawy.

- Kiedy twój ojciec zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym, piłka nożna nagle wydaje się bardzo mała. Nie ma znaczenia, ile trofeów zdobyłeś ani ile rekordów pobiłeś. Messi próbował zachować siłę dla Argentyny, dla swoich kolegów z drużyny i dla swojej rodziny, ale nikt nie może całkowicie ukryć takiego bólu - oznajmił szef argentyńskiej kadry.

Radio Cadena 3 informuje, że Jorge Messi przebywa w szpitalu w Rosario. W ostatnim tygodniu jego stan zdrowia uległ pogorszeniu. Diagnoza jest bardzo poważna, a rokowania niepomyślne.

- Ludzie widzą największego piłkarza na planecie. My widzimy syna, który każdego dnia nosi w sercu zmartwienie, a mimo to wciąż próbuje prowadzić swój kraj - tłumaczy Scaloni.

Aktualnych mistrzów świata czekają jeszcze dwie potyczki w grupie J. Zagrają z Austrią (22.06) i Jordanią (28.06). Cała Argentyna wierzy, że Messi poprowadzi drużynę do fazy pucharowej, a potem po raz kolejny do wielkiego finału.

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Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





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