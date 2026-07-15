Robi furorę na mundialu, teraz ma grać z Zielińskim. To byłby hit transferowy

Już przed mistrzostwami świata było jasne, że dzięki swoim występom w Ameryce Północnej, kilku zawodników szybko znajdzie nowego pracodawcę. Na piłkarzy, którzy robili i dalej robią furorę na mundialu poluje także Inter Mediolan.

"Nerazzurri" w letnim okienku pożegnali kilku graczy, w tym również tych naprawdę wartościowych, jak chociażby Denzel Dumfries, który przeniósł się do Realu Madryt. Ekipa Piotra Zielińskiego błyskawicznie znalazła zawodnika, którego widzieliby na tej pozycji i jak przekonuje Fabrizio Romano oraz "La Gazzetta dello Sport" Djed Spence, bo o nim mowa, jest już naprawdę blisko transferu. To oczywiście ważne informacje dla Piotra Zielińskiego, który grałby z nim w drużynie.

- Inter nadal prowadzi rozmowy w sprawie Djeda Spence'a i postrzega go jako główny cel na pozycji prawego wahadłowego. Wycena Spurs jest wyższa, niż oczekiwania Interu, ale rozmowy trwają. Gracz byłby otwarty na ten transfer - poinformował Romano, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych na świecie.

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Tę wersję wydarzeń potwierdzają również włoskie media, z "LGdS" na czele. Włosi wskazują również na fakt, że Anglik był w 2024 roku wypożyczony z Tottenhamu do Genoi, więc zna realia włoskiego futbolu, co jest w tym przypadku atutem.

- "Nerazzurri" chcą jak najszybciej obsadzić pozycję na skrzydle. Po tym, jak transfery Marco Palestry i Anana Khalailiego nie doszły do skutku (choć z różnych przyczyn), Interowi zależy na sfinalizowaniu transakcji dotyczącej zawodnika grającego na boku boiska. Na klubowej liście życzeń znajduje się kilka nazwisk, w tym Guéla Doué ze Strasbourga, jednak to Spence wydaje się głównym kandydatem. Kwestia ta rozbija się o koszty - dodają dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego.

Nic dziwnego, że Tottenham nie jest skłonny do taniej sprzedaży swojego zawodnika, ponieważ Spence w ostatnim czasie zaliczył ogromny progres. Jeszcze dwa lata temu, po powrocie z Genoi, wyceniany był przez portal "Transfermarkt.de" na 8 mln euro. Obecnie kwota ta wynosi 30 mln.

Dodatkowo boczny obrońca jest jedną z ważniejszych postaci w kadrze Thomasa Tuchela na mistrzostwach świata, występując w każdym meczu Anglików. W sześciu meczach zaliczył 223 minuty, będąc jedynym obrońcą obok Marca Guehiego i Ezriego Konsy, który zaliczył występ we wszystkich dotychczasowych spotkaniach. W całej kadrze zabranej na mundial takich zawodników jest zaledwie ośmiu.

Morgan Rogers (z lewej), Jude Bellingham, Djed Spence i Harry Kane (z prawej) Justin Setterfield AFP

Piotr Zieliński Ina Fassbender AFP

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News





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