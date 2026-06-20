Robi furorę na mundialu. Sensacyjne wieści. Chce go Wieczysta Kraków
Gdyby ten transfer doszedł do skutku, śmiałoby można uznać go za fenomenalny strzał marketingowy Wieczystej Kraków. Rafał Gikiewicz, który ostatni rozmawiał z wiceprezesem klubu do spraw sportowych Sławomirem Peszko, ujawnił, jakiego uczestnika mundialu klub ma na oku. Od razu dodajmy, że zawodnik o którym mowa błysnął w starciu z Hiszpanią.
Niedawno zakończony sezon ligowy był istnym rollercoasterem dla Wieczystej Kraków. Wczesną wiosną w mediach aż huczało, że właściciel klubu Wojciech Kwiecień może nie być zainteresowany dalszym finansowaniem drużyny, bowiem miał przymierzać się do zainwestowania w inny zespół ze stolicy Małopolski: Wisłę.
Sensacyjne plotki nie znalazły jednak swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kwiecień nie zamierza wspierać Wisły, tylko dalej rozwijać swój klub. Zamieszanie medialne nie odbiło się też na postawie piłkarzy; ci wytrzymali presję i wygrali baraże, dzięki czemu w nowym sezonie zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Żeby móc utrzymać się w PKO Ekstraklasie Wieczysta potrzebuje wzmocnień. Klub jednak chce również, by jak najwięcej się o nim mówiło i pisało w mediach, dlatego też rozważa transfer o którym byłoby głośno w całym kraju, a może i na świecie. I właśnie w tym kierunku należy rozpatrywać najnowszy plan Sławomira Peszki, który ujawnił Rafał Gikiewicz w magazynie mundialowym WP SportoweFakty.
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Gikiewicz ujawnił, że Peszko podczas wspólnej rozmowy rzucił, że chciałby w Wieczystej Vozinhę, bramkarza Republiki Zielonego Przylądka, który zrobił furorę podczas meczu z Hiszpanią na mundialu. 40-letni bramkarz, na co dzień zawodnik drugoligowego portugalskiego klubu GD Chaves, bronił jak w transie i mocno przyczynił się do sensacyjnego remisu swojej reprezentacji z Hiszpanią 0:0.
- Spotkałem się ze Sławkiem Peszką i on mówi: "Ja bym tego Vozinhę wziął" - ujawnił na antenie WP Gikiewicz.
Czy wiceprezes do spraw sportowych Wieczystej przejdzie od słów do czynów? Przekonamy się w najbliższym czasie. Na razie Vozinha przygotowuje się ze swoją reprezentacją do kolejnego meczu na mundialu i zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie już obserwuje ponad 14,5 mln fanów.