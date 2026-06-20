Robi furorę na mundialu. Sensacyjne wieści. Chce go Wieczysta Kraków

Niedawno zakończony sezon ligowy był istnym rollercoasterem dla Wieczystej Kraków. Wczesną wiosną w mediach aż huczało, że właściciel klubu Wojciech Kwiecień może nie być zainteresowany dalszym finansowaniem drużyny, bowiem miał przymierzać się do zainwestowania w inny zespół ze stolicy Małopolski: Wisłę.

Sensacyjne plotki nie znalazły jednak swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kwiecień nie zamierza wspierać Wisły, tylko dalej rozwijać swój klub. Zamieszanie medialne nie odbiło się też na postawie piłkarzy; ci wytrzymali presję i wygrali baraże, dzięki czemu w nowym sezonie zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Żeby móc utrzymać się w PKO Ekstraklasie Wieczysta potrzebuje wzmocnień. Klub jednak chce również, by jak najwięcej się o nim mówiło i pisało w mediach, dlatego też rozważa transfer o którym byłoby głośno w całym kraju, a może i na świecie. I właśnie w tym kierunku należy rozpatrywać najnowszy plan Sławomira Peszki, który ujawnił Rafał Gikiewicz w magazynie mundialowym WP SportoweFakty.

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Gikiewicz ujawnił, że Peszko podczas wspólnej rozmowy rzucił, że chciałby w Wieczystej Vozinhę, bramkarza Republiki Zielonego Przylądka, który zrobił furorę podczas meczu z Hiszpanią na mundialu. 40-letni bramkarz, na co dzień zawodnik drugoligowego portugalskiego klubu GD Chaves, bronił jak w transie i mocno przyczynił się do sensacyjnego remisu swojej reprezentacji z Hiszpanią 0:0.

- Spotkałem się ze Sławkiem Peszką i on mówi: "Ja bym tego Vozinhę wziął" - ujawnił na antenie WP Gikiewicz.

Czy wiceprezes do spraw sportowych Wieczystej przejdzie od słów do czynów? Przekonamy się w najbliższym czasie. Na razie Vozinha przygotowuje się ze swoją reprezentacją do kolejnego meczu na mundialu i zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie już obserwuje ponad 14,5 mln fanów.





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