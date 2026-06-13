Rewolucja na mundialu. To pierwszy raz w historii, sędzia się nie wahał

Wszyscy gospodarze tegorocznej najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia są póki co niepokonani. Po pewnym triumfie Meksyku nad Republiką Południowej Afryki, punktami z Bośnią i Hercegowiną podzieliła się Kanada. Do wspominanych drużyn jako ostatni dołączyli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Podopieczni Mauricio Pochettino dominowali od początku do samego końca, dzięki czemu wygrali 4:1.

Wypełniony po brzegi SoFi Stadium był świadkiem choćby bramki samobójczej. Pierwszym tego typu pechowcem na mundialu okazał się Damian Bobadilla z przegranej drużyny. To jednak nie wszystko. Po zmianie stron doszło do anulowania żółtej kartki, co na mundialu nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Początkowo kartonik tego koloru otrzymał Tim Ream za rzekomy faul na Miguelu Almironie.

Cofnięta żółta kartka na mundialu. Sędzia skorzystał z nowych przepisów

Danny Makkelie ostatecznie został wezwany do monitora i wspomnianą sytuację obejrzał jeszcze raz. Powtórki wykazały, że Amerykanin nawet nie dotknął Paragwajczyka. Sędzia nawet się nie wahał, błyskawicznie anulując kartkę przedstawicielowi gospodarzy. Za symulowanie otrzymał ją za to piłkarz reprezentujący kraj z Ameryki Południowej. "To pierwsza taka interwencja VAR na mistrzostwach świata" - ogłosił między innymi profil The Athletic na platformie X.

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Wcześniejsze turnieje uniemożliwiały podjęcie tego typu decyzji, ponieważ zmiany weszły w życie dopiero podczas obecnie trwającego mundialu. "I właśnie z tych nowych przepisów w VAR cieszę się najbardziej. (…) Często mieliśmy błędy przy drugiej żółtej kartce i tłumaczyliśmy to faktem, że protokół VAR zabraniał to sprawdzić. Na szczęście koniec z tym" - mówił niedawno na łamach Interia Sport Adam Lyczmański, czyli były sędzia międzynarodowy.

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