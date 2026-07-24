Militarna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się już ponad cztery lata temu. W nocy 24 lutego 2022 roku Rosjanie zaatakowali Ukrainę z nadzieją na szybkie zwycięstwo. Do tego jednak nie doszło. Ukraińcy postawili bardzo wyraźny opór, co sprawia, że wojna trwa do dziś i codziennie giną ludzie.

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Wobec tego FIFA i UEFA zdecydowały, że należy podjąć jedyną słuszną decyzję i wykluczyły Rosjan z międzynarodowej rywalizacji. Zarówno reprezentacja "Sbornej" jak i kluby nie mogą walczyć w najbardziej prestiżowych rozgrywkach. Tym samym z Rosji uciekło wielu piłkarzy.

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Ostatnio w świecie sportu zaczął się jednak trend, który sprawia, że Rosjanie są przywracani do gry. FIFA i UEFA pozostają w tym kontekście nieugięte. Każdy transfer do Rosji jest oczywiście oceniany bardzo negatywnie przez szeroko pojęte środowisko piłkarskie.

Szansę na taki ruch miał świeżo upieczony reprezentant Brazylii. Danilo odmówił jednak przenosin do Rosji swojemu klubowi, co później ogłosił w mediach społecznościowych. "Szanowałem decyzję Botafogo, by nie zostać sprzedanym w Brazylii. Mam nadzieję, że Botafogo uszanuje teraz moją decyzję, by w tej chwili nie wyjeżdżać do Rosji" - napisał.

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Wedle brazylijskich mediów Botafogo chciało, aby doszło do transferu do Rosji. Ten bowiem oznaczałby dla klubu duże pieniądze. Według "ESPN" zainteresowanie Danilo miał wyrażać Zenit. Rosjanie byli gotowi zapłacić 10 milionów euro tylko dla agentów i pośredników. Danilo odmówił jednak przenosin do Rosji.

Wyceniany na 32 miliony euro pomocnik Botafogo w marcu zadebiutował w barwach reprezentacji Brazylii. Pojechał także na mistrzostwa świata. W zespole "Fogo" występuje od lipca 2025 roku. Zagrał łącznie w 42 spotkaniach. Strzelił 11 goli i siedem razy asystował. Pojawiały się plotki o możliwym transferze do Premier League.

Dorival Junior JUAN MABROMATA AFP





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