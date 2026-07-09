Rekord polskiej legendy przetrwał 44 lata. Pobił go dopiero Mbappe

Tegoroczne mistrzostwa świata są dla Kyliana Mbappe trzecią imprezy tej rangi w karierze. Francuz dotychczas jeszcze nie zszedł z podium. W 2018 roku jako zaledwie 19-letni zawodnik świętował wraz ze swoimi kolegami zdobycie tytułu mistrza świata. Cztery lata później w Katarze było tylko "srebro" po legendarnym finałowym spotkaniu z Argentyną sędziowanym przez Szymona Marciniaka.

Pod kątem indywidualnych osiągnięć dla Mbappe najbardziej udany jest aktualny mundial. Napastnik Realu Madryt przeszedł przez fazę grupową jak burza. W trzech pierwszych starciach z Senegalem, Irakiem oraz Norwegią miał na koncie już cztery gole. W fazie pucharowej gole dla Francuzów strzelał już niemal wyłącznie Mbappe. Dublet ze Szwecją i zwycięskie trafienie przeciwko Paragwajowi wysunęły Francuza na czoło klasyfikacji strzelców.

W meczu 1/4 finału z Marokiem Mbappe będzie nie tylko walczył o wejście do strefy medalowej mistrzostw świata. Francuz musi również gonić Leo Messiego, który znów odskoczył mu w klasyfikacji strzelców.

Mbappe pobił kolejny rekord mistrzostw świata. Przebił wyczyn Polaka sprzed 44 lat

Mbappe na tegorocznym mundialu pobił już kilka rekordów. 27-latek jest aktualnie najskuteczniejszym Francuzem na mistrzostwach świata, wyprzedzając już po pierwszym meczu dotychczasowego lidera Justa Fontaine'a. Mbappe został również najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji.

W klasyfikacji najlepszych strzelców w całej historii mistrzostw świata obserwujemy teraz walkę Mbappe i Messiego. Póki co na szczycie znajduje się Argentyńczyk, który w meczu 1/8 finału z Egiptem strzelił swojego 21. gola na mundialu. Drugi w klasyfikacji Mbappe ma 19. trafień.

Kylian Mbappe rozpoczynając spotkanie z Marokiem przebił kolejne historyczne osiągnięcie. Jak zauważył profil "OptaJoe" na portalu "X", Mbappe w wieku 27 lat i 201 dni został najmłodszym piłkarzem, który zanotował 20 występów na mistrzostwach świata. Dotychczas ten rekord dzierżył ... reprezentant Polski. Władysław Żmuda podczas mundialu w 1982 roku osiągnął taki sam wynik licząc sobie 28 lat i 34 dni.

Polak łącznie zagrał w 21 spotkaniach na mundialu, co sytuuje go na ósmym miejscu w klasyfikacji wszechczasów. Liderem jest Leo Messi (31 spotkań).

Rozwiń

Relacja na żywo z meczu Francja - Maroko jest dostępna w serwisie Interia Sport.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP





Noskova zatrzymała Kostyuk. Czeszki zagrają o tytuł Wimbledonu [WIDEO] Polsat Sport