Rekord polskiej legendy przetrwał 44 lata. Pobił go dopiero Mbappe

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Kylian Mbappe wychodząc na murawę w meczu 1/4 finału mistrzostw świata przeciwko Maroku pobił kolejny rekord mistrzostw świata. Francuz zanotował tym samym 20. występ na mundialu, dokonując tego jako najmłodszy zawodnik w historii. Dotychczas ten rekord od 1982 roku dzierżył wybitny reprezentant Polski Władysław Żmuda.

Kylian Mbappe
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Tegoroczne mistrzostwa świata są dla Kyliana Mbappe trzecią imprezy tej rangi w karierze. Francuz dotychczas jeszcze nie zszedł z podium. W 2018 roku jako zaledwie 19-letni zawodnik świętował wraz ze swoimi kolegami zdobycie tytułu mistrza świata. Cztery lata później w Katarze było tylko "srebro" po legendarnym finałowym spotkaniu z Argentyną sędziowanym przez Szymona Marciniaka.

Pod kątem indywidualnych osiągnięć dla Mbappe najbardziej udany jest aktualny mundial. Napastnik Realu Madryt przeszedł przez fazę grupową jak burza. W trzech pierwszych starciach z Senegalem, Irakiem oraz Norwegią miał na koncie już cztery gole. W fazie pucharowej gole dla Francuzów strzelał już niemal wyłącznie Mbappe. Dublet ze Szwecją i zwycięskie trafienie przeciwko Paragwajowi wysunęły Francuza na czoło klasyfikacji strzelców.

W meczu 1/4 finału z Marokiem Mbappe będzie nie tylko walczył o wejście do strefy medalowej mistrzostw świata. Francuz musi również gonić Leo Messiego, który znów odskoczył mu w klasyfikacji strzelców.

Zobacz również:

Lamine Yamal
Mundial

Wielka wpadka Yamala. 18-latek uderza. "Muszą się zamknąć". Burza wokół gwiazdy

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

Mbappe pobił kolejny rekord mistrzostw świata. Przebił wyczyn Polaka sprzed 44 lat

Mbappe na tegorocznym mundialu pobił już kilka rekordów. 27-latek jest aktualnie najskuteczniejszym Francuzem na mistrzostwach świata, wyprzedzając już po pierwszym meczu dotychczasowego lidera Justa Fontaine'a. Mbappe został również najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji.

W klasyfikacji najlepszych strzelców w całej historii mistrzostw świata obserwujemy teraz walkę Mbappe i Messiego. Póki co na szczycie znajduje się Argentyńczyk, który w meczu 1/8 finału z Egiptem strzelił swojego 21. gola na mundialu. Drugi w klasyfikacji Mbappe ma 19. trafień.

Kylian Mbappe rozpoczynając spotkanie z Marokiem przebił kolejne historyczne osiągnięcie. Jak zauważył profil "OptaJoe" na portalu "X", Mbappe w wieku 27 lat i 201 dni został najmłodszym piłkarzem, który zanotował 20 występów na mistrzostwach świata. Dotychczas ten rekord dzierżył ... reprezentant Polski. Władysław Żmuda podczas mundialu w 1982 roku osiągnął taki sam wynik licząc sobie 28 lat i 34 dni.

Polak łącznie zagrał w 21 spotkaniach na mundialu, co sytuuje go na ósmym miejscu w klasyfikacji wszechczasów. Liderem jest Leo Messi (31 spotkań).

Relacja na żywo z meczu Francja - Maroko jest dostępna w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Mundial

Marciniak na wielki finał? "Prawdopodobieństwo się zwiększa"

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłkarz w granatowej koszulce reprezentacji Francji z numerem 10 unosi rękę w geście powitania na stadionie wypełnionym kibicami.
Kylian MbappeFRANCK FIFE / AFPAFP


Noskova zatrzymała Kostyuk. Czeszki zagrają o tytuł Wimbledonu [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja